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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3470347134723473

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 57
Мені вже зробили щеплення
47%
27
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
9
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Для ревакцинації від COVID-19 необхідно звертатися до пунктів щеплень, що працюють на базі столичних комунальних закладів охорони здоров’я. Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона повідомила, що на сьогодні в Києві немає жодних проблем щодо щеплень другою дозою. Ревакцинація триває препаратами AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

Щодо вакцини Moderna (mRNA-1273), – то наявна наразі вакцина згідно з розподілом МОЗ України використовується виключно для першого щеплення, а на друге щеплення має поступити до медзакладів столиці після 16 серпня.

«Я хочу зазначити, що пройти ревакцинацію будь-хто може у пунктах щеплень на базі медичних закладів столиці (бажано там, де ви обслуговуєтеся згідно з підписаною декларацією, але це не обов’язкова умова). Не потрібно їхати до Центру масової вакцинації, якщо першу дозу отримали саме там. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу, або зареєструватися через систему helsi.me. При цьому важливо розуміти, що запис у helsi.me не єдина і не основна можливість. Кожен окремий заклад самостійно визначається із алгоритмом запису, виходячи з наявних умов конкретного вакцинального дня. Наприклад – кількості вакцин, розрахованих виключно на другу дозу, кількості записаних на щеплення людей, очікуваної кількості поступлення чергової партії препаратів та інше. Тож, якщо ви не можете записатися в електронному додатку (бачите напис «запис скасовано»), це зовсім не означає, що вас не буде ревакциновано», – наголосила Валентина Гінзбург.

Директорка Департаменту підкреслила: у випадку, коли людині відмовили (саме відмовили, а не запропонувати інший день) у ревакцинації препаратом, яким вона була щеплена первинно, слід негайно звернутися до керівника закладу.

«Якщо і після цього питання не вирішено – пропоную телефонувати на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я (044-278-41-91). При цьому повідомивши оперативному черговому повну назву закладу, прізвище керівника медзакладу та свої координати. Ми обов’язково вивчимо кожну конкретну ситуацію і в найкоротший термін вирішимо цю проблему», – запевнила вона.
с модерной ситуация напоминает "вы жарьте, а рыба будет"
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:47

  Binimovich написав:
fler написав:А тепер ви мені поясніть, б-ласка, як так сталося, що кількість інфікованих за вчорашню добу в Ізраїлі - 3421 коли в Україні - 1052 :roll: Адже вакциновані майже не передають ковід, правда?
Тезис, что вакцинированные не передают вирус, в корне не верен.

Уважніше читайте, б-ласка. Там написано МАЙЖЕ не передають, а це вже інший рівень заразності 8)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:52

  fler написав:
  ЛАД написав:4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.

Це якраз неважко пояснити.
1) Рівень медицини в Ізраїлі неспівставно вище, ніж в Україні.
2) Кількість населення 40 млн та 9 млн - є різниця?
А тепер ви мені поясніть, б-ласка, як так сталося, що кількість інфікованих за вчорашню добу в Ізраїлі - 3421 коли в Україні - 1052 :roll: Адже вакциновані майже не передають ковід, правда?
Ще одне. Миколаївська, Одеська та Херсонська області мають "червоні" шляхи через наплив відпочивальників та сезонні фури. На морському узбережжі шалені скупчення людей вже понад місяць, всі без масок і невакциновані. Що бачимо? Миколаївська область - 24, Херсонська - 40, Одеська - 75 інфікованих за добу :shock: Місцеве населення курортних зон мало б вже тричі перехворіти (не дай Бог, звісно) від постійних контактів з відпочивальниками з усіх регіонів. ЛАД, в чому справа?

1.
Вчера, в среду, 4 августа, в Израиле выявлено 3420 новых носителей коронавируса. Проведено 105 220 проверок.

https://www.9tv.co.il/item/32747
"За сутки 4 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 37)".
...За сутки протестировали: методом ПЦР - 20950 человек, методом ИФА - 9154 лица, экспресс-тестами - 15970 человек.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/5/7302802/
Итого, даже с учётом экспресс-тестов, 46074.
Более чем в 2 раза меньше при вчетверо большем населении.
Ещё вопросы по поводу "кількості інфікованих" есть?

2. Рівень медицини, действительно, выше, но не уверен, что это имеет существенное значение для новой болезни, которую никто не знает, как лечить.

3. Сомневаюсь, что 9 или 40 млн. населения имеет значение (если, конечно, сравнивать не абсолютные цифры, а на 100 тыс.).

4. Пояснить относительно благополучную ситуацию в Украине не могу. И удивлялся этому ещё год назад.
Насчёт морских курортов, возможно, это естественно. Там, несмотря на "скупчення" люди, в основном, на открытом воздухе, с морским ветерком, а не в закрытых кабаках. Это может компенсировать "скупчення".

Прошу прощения, что порядок ответов не совпадает с порядком вопросов. Надеюсь, разберётесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  Binimovich написав:
fler написав:А тепер ви мені поясніть, б-ласка, як так сталося, що кількість інфікованих за вчорашню добу в Ізраїлі - 3421 коли в Україні - 1052 :roll: Адже вакциновані майже не передають ковід, правда?
Тезис, что вакцинированные не передают вирус, в корне не верен.

Уважніше читайте, б-ласка. Там написано МАЙЖЕ не передають, а це вже інший рівень заразності 8)


Вы не написали, какой именно уровень заражения. Пожалуйста, пишите более конкретно
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:4. За весь час Україна - 53049 померлих, Ізраїль - 6505. Також чекаю Ваших пояснень.

Це якраз неважко пояснити.
1) Рівень медицини в Ізраїлі неспівставно вище, ніж в Україні.
2) Кількість населення 40 млн та 9 млн - є різниця?
А тепер ви мені поясніть, б-ласка, як так сталося, що кількість інфікованих за вчорашню добу в Ізраїлі - 3421 коли в Україні - 1052 :roll: Адже вакциновані майже не передають ковід, правда?
Ще одне. Миколаївська, Одеська та Херсонська області мають "червоні" шляхи через наплив відпочивальників та сезонні фури. На морському узбережжі шалені скупчення людей вже понад місяць, всі без масок і невакциновані. Що бачимо? Миколаївська область - 24, Херсонська - 40, Одеська - 75 інфікованих за добу :shock: Місцеве населення курортних зон мало б вже тричі перехворіти (не дай Бог, звісно) від постійних контактів з відпочивальниками з усіх регіонів. ЛАД, в чому справа?

1.
Вчера, в среду, 4 августа, в Израиле выявлено 3420 новых носителей коронавируса. Проведено 105 220 проверок.

https://www.9tv.co.il/item/32747
"За сутки 4 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 37)".
...За сутки протестировали: методом ПЦР - 20950 человек, методом ИФА - 9154 лица, экспресс-тестами - 15970 человек.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/5/7302802/
Итого, даже с учётом экспресс-тестов, 46074.
Более чем в 2 раза меньше при вчетверо большем населении.
Ещё вопросы по поводу "кількості інфікованих" есть?

2. Рівень медицини, действительно, выше, но не уверен, что это имеет существенное значение для новой болезни, которую никто не знает, как лечить.

3. Сомневаюсь, что 9 или 40 млн. населения имеет значение (если, конечно, сравнивать не абсолютные цифры, а на 100 тыс.).

4. Пояснить относительно благополучную ситуацию в Украине не могу. И удивлялся этому ещё год назад.
Насчёт морских курортов, возможно, это естественно. Там, несмотря на "скупчення" люди, в основном, на открытом воздухе, с морским ветерком, а не в закрытых кабаках. Это может компенсировать "скупчення".

Прошу прощения, что порядок ответов не совпадает с порядком вопросов. Надеюсь, разберётесь.
Думаю, тут еще играет фактор средней продолжительности жизни населения. Чем больше пожилого населения в стране, тем интенсивнее там болеют ковидом.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:20

  Binimovich написав:...Думаю, тут еще играет фактор средней продолжительности жизни населения. Чем больше пожилого населения в стране, тем интенсивнее там болеют ковидом.

Это само собой, но не стал писать - это уже общее место.
И это важнее, скорее, для смертности/тяжести болезни, чем для заболеваемости.
И при сравнении Украины и Израиля это работает в пользу Украины, Вы правы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:21

  ЛАД написав:
  fler написав:А тепер ви мені поясніть, б-ласка, як так сталося, що кількість інфікованих за вчорашню добу в Ізраїлі - 3421 коли в Україні - 1052 :roll: Адже вакциновані майже не передають ковід, правда?

1.
Вчера, в среду, 4 августа, в Израиле выявлено 3420 новых носителей коронавируса. Проведено 105 220 проверок.

https://www.9tv.co.il/item/32747
"За сутки 4 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 37)".
...За сутки протестировали: методом ПЦР - 20950 человек, методом ИФА - 9154 лица, экспресс-тестами - 15970 человек.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/5/7302802/
Итого, даже с учётом экспресс-тестов, 46074.
Более чем в 2 раза меньше при вчетверо большем населении.
Ещё вопросы по поводу "кількості інфікованих" есть?

Конечно, есть! Даже с учетом того, что провели бы у нас столько же тестов (т.е. в 2 раза больше) и нашли еще 1052 заболевших, все равно не догнать Израиль с их 3420 чел. при населении вчетверо меньше нашего:shock:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:22

  fler написав:
  Binimovich написав:
fler написав:А тепер ви мені поясніть, б-ласка, як так сталося, що кількість інфікованих за вчорашню добу в Ізраїлі - 3421 коли в Україні - 1052 :roll: Адже вакциновані майже не передають ковід, правда?
Тезис, что вакцинированные не передают вирус, в корне не верен.

Уважніше читайте, б-ласка. Там написано МАЙЖЕ не передають, а це вже інший рівень заразності 8)

Даже МАЙЖЕ - сомнительное утверждение. Во всяком случае, не доказанное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:27

  fler написав:...
Конечно, есть! Даже с учетом того, что провели бы у нас столько же тестов (т.е. в 2 раза больше) и нашли еще 1052 заболевших, все равно не догнать Израиль с их 3420 чел. при населении вчетверо меньше нашего:shock:

Простите, но у Вас с логикой и арифметикой туговато. :)
Для корректного сравнения нам надо было бы провести в 4 раза больше тестов, чем в Израиле, т.е. в 9 раз больше, чем реально сделано и потом сравнивать долю инфицированных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:36

fler
Хороший пример нашего тестирования:
В Харьковской области по состоянию на 5 августа коронавирус выявили всего у 59 человек. За сутки от коронавируса умерло пять человек.

Источник: https://kharkov.comments.ua/news/society/medicine/7796-kakaya-situaciya-s-koronavirusom-v-harkovskoy-oblasti-na-5-avgusta.html
Как Вам соотношение? :)
ЛАД
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