Для ревакцинації від COVID-19 необхідно звертатися до пунктів щеплень, що працюють на базі столичних комунальних закладів охорони здоров’я. Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.



Вона повідомила, що на сьогодні в Києві немає жодних проблем щодо щеплень другою дозою. Ревакцинація триває препаратами AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.



Щодо вакцини Moderna (mRNA-1273), – то наявна наразі вакцина згідно з розподілом МОЗ України використовується виключно для першого щеплення, а на друге щеплення має поступити до медзакладів столиці після 16 серпня.



«Я хочу зазначити, що пройти ревакцинацію будь-хто може у пунктах щеплень на базі медичних закладів столиці (бажано там, де ви обслуговуєтеся згідно з підписаною декларацією, але це не обов’язкова умова). Не потрібно їхати до Центру масової вакцинації, якщо першу дозу отримали саме там. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу, або зареєструватися через систему helsi.me. При цьому важливо розуміти, що запис у helsi.me не єдина і не основна можливість. Кожен окремий заклад самостійно визначається із алгоритмом запису, виходячи з наявних умов конкретного вакцинального дня. Наприклад – кількості вакцин, розрахованих виключно на другу дозу, кількості записаних на щеплення людей, очікуваної кількості поступлення чергової партії препаратів та інше. Тож, якщо ви не можете записатися в електронному додатку (бачите напис «запис скасовано»), це зовсім не означає, що вас не буде ревакциновано», – наголосила Валентина Гінзбург.



Директорка Департаменту підкреслила: у випадку, коли людині відмовили (саме відмовили, а не запропонувати інший день) у ревакцинації препаратом, яким вона була щеплена первинно, слід негайно звернутися до керівника закладу.



«Якщо і після цього питання не вирішено – пропоную телефонувати на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я (044-278-41-91). При цьому повідомивши оперативному черговому повну назву закладу, прізвище керівника медзакладу та свої координати. Ми обов’язково вивчимо кожну конкретну ситуацію і в найкоротший термін вирішимо цю проблему», – запевнила вона.