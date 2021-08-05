Додано: Чет 05 сер, 2021 21:04

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) прогнозує, що у зоні охоплення – до якої входять Європейський Союз, Норвегія та Ісландія буде 420 випадків на 100 000 жителів за тиждень, що закінчується 1 серпня, в порівнянні з трохи менше 90 минулого тижня – йдеться у щотижневому звіті.До наступного тижня очікується, що число нових випадків захворювання перевищить 620 на 100 000 жителів.Чітко, ясно, зрозуміло - зростання в 5 разівІ осьЗа останній тиждень темпи зростання поширення коронавірусної інфекції загалом лишилися стабільними, хоча дещо сповільнилося зростання числа госпіталізацій. За останній тиждень воно зросло лише на 2,7%, тоді як число нових випадків хвороби та число позитивних ПЛР-тестів зростали з темпом вище 10% у тижневому порівнянні. Водночас, ризики значного прискорення зростання лишаються високими. За останній тиждень драйверами зростання числа випадків хвороби виявилися насамперед регіони на Сході України та, меншою мірою, на Півдні України – після того, як тиждень тому майже весь тижневий приріст випадків хвороби зосереджувався у південних областях (передусім на Одещині)Для України загалом отримаємо такі прогнозні числові показники:Середня кількість нових інфекцій за день на 03.08.21: [532-747] при середньому значенні 638.Середня кількість нових летальних випадків за день на 03.08.21: [10-28] при середньому значенні 19.Середня кількість нових інфекцій за день на 10.08.21: [447-1120] при середньому значенні 735.Середня кількість нових летальних випадків за день на 10.08.21: [8-36] при середньому значенні 22.Ситуація в Європі лишається напруженою. Майже в усіх європейських країнах захворюваність або швидко зростає, або вже перебуває на високому рівні (рис.14, 15). Найпомітніші винятки становлять Чехія, де на тлі захворюваності, рівень якої близький до українського, після повільного зростання спостерігається зниження, а також Португалія і Данія, де зростання захворюваності призупинилось уже на рівні третини від максимальних історичних її значень.Протягом останнього тижня продовжила зростати частка штаму «Дельта» у секвенованих зразках країн Європейського Союзу (рис.16, 17). У деяких із них частка цього штаму за останній тиждень вперше перевищила 50% – у Франції, Бельгії, Італії, Греції, Нідерландах, Данії, Чехії, Словаччині, Швеції, Словенії, Австрії, Ісландії.