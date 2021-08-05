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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3471347234733474

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.1 5 57
Мені вже зробили щеплення
47%
27
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
9
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:41

  ЛАД написав:
  fler написав:...
Конечно, есть! Даже с учетом того, что провели бы у нас столько же тестов (т.е. в 2 раза больше) и нашли еще 1052 заболевших, все равно не догнать Израиль с их 3420 чел. при населении вчетверо меньше нашего:shock:

Простите, но у Вас с логикой и арифметикой туговато. :)
Для корректного сравнения нам надо было бы провести в 4 раза больше тестов, чем в Израиле, т.е. в 9 раз больше, чем реально сделано и потом сравнивать долю инфицированных.

Вашу логику не буду трогать...
Зачем себе усложнять? И так видно, что при наших 46074 тестах, ковид выявили в 1052 случаях, т.е. в 2,28%. У них из 105220 тестов ковид выявили в 3420 случаях, т.е. в 3,25%. Что тут непонятного :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:49

  ЛАД написав:fler
Хороший пример нашего тестирования:
В Харьковской области по состоянию на 5 августа коронавирус выявили всего у 59 человек. За сутки от коронавируса умерло пять человек.

Источник: https://kharkov.comments.ua/news/society/medicine/7796-kakaya-situaciya-s-koronavirusom-v-harkovskoy-oblasti-na-5-avgusta.html
Как Вам соотношение? :)

Да никак. Абсолютно ни о чем. Откуда знать когда и где они заболели, как лечились (может сами дома, пока не стало совсем плохо) ... Напомню, уровень нашей медицины, увы, не Израиль.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Касательно роста заболеваемости в отдельно взятой области.

Я вам не скажу за всю Одессу, но в общественном транспорте, где я езжу, в такси, в аптеках, в кафе, магазинах и даже в больницах уже никто не носит маски, кроме меня.
Устали одесситы от масочного режима, просто устали.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:Устали одесситы от масочного режима, просто устали.
а на пляжах? а в море тоже без маски?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:31

  Binimovich написав:Касательно роста заболеваемости в отдельно взятой области.
Я вам не скажу за всю Одессу, но в общественном транспорте, где я езжу, в такси, в аптеках, в кафе, магазинах и даже в больницах уже никто не носит маски, кроме меня.
Устали одесситы от масочного режима, просто устали.

"Все сошлись на том, что Черноморск будет объявлен вольным городом в ближайшие же дни" (с)
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:01

почитайте за 5е августа:
https://t.me/s/generalsvr
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:04

Приклади прогнозів "як треба"

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) прогнозує, що у зоні охоплення – до якої входять Європейський Союз, Норвегія та Ісландія буде 420 випадків на 100 000 жителів за тиждень, що закінчується 1 серпня, в порівнянні з трохи менше 90 минулого тижня  – йдеться у щотижневому звіті.
До наступного тижня очікується, що число нових випадків захворювання перевищить 620 на 100 000 жителів.
https://dip.org.ua/yes/agenciya-yes-och ... -v-5-raziv

Чітко, ясно, зрозуміло - зростання в 5 разів 8)

І ось прогноз для України від НАН України:
За останній тиждень темпи зростання поширення коронавірусної інфекції загалом лишилися стабільними, хоча дещо сповільнилося зростання числа госпіталізацій. За останній тиждень воно зросло лише на 2,7%, тоді як число нових випадків хвороби та число позитивних ПЛР-тестів зростали з темпом вище 10% у тижневому порівнянні. Водночас, ризики значного прискорення зростання лишаються високими. За останній тиждень драйверами зростання числа випадків хвороби виявилися насамперед регіони на Сході України та, меншою мірою, на Півдні України – після того, як тиждень тому майже весь тижневий приріст випадків хвороби зосереджувався у південних областях (передусім на Одещині)
Для України загалом отримаємо такі прогнозні числові показники:
Середня кількість нових інфекцій за день на 03.08.21: [532-747] при середньому значенні 638.
Середня кількість нових летальних випадків за день на 03.08.21: [10-28] при середньому значенні 19.
Середня кількість нових інфекцій за день на 10.08.21: [447-1120] при середньому значенні 735.
Середня кількість нових летальних випадків за день на 10.08.21: [8-36] при середньому значенні 22.
Для туристів:
Ситуація в Європі лишається напруженою. Майже в усіх європейських країнах захворюваність або швидко зростає, або вже перебуває на високому рівні (рис.14, 15). Найпомітніші винятки становлять Чехія, де на тлі захворюваності, рівень якої близький до українського, після повільного зростання спостерігається зниження, а також Португалія і Данія, де зростання захворюваності призупинилось уже на рівні третини від максимальних історичних її значень.
Протягом останнього тижня продовжила зростати частка штаму «Дельта» у секвенованих зразках країн Європейського Союзу (рис.16, 17). У деяких із них частка цього штаму за останній тиждень вперше перевищила 50% – у Франції, Бельгії, Італії, Греції, Нідерландах, Данії, Чехії, Словаччині, Швеції, Словенії, Австрії, Ісландії.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8055
fler
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