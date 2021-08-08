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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3476347734783479

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Мені вже зробили щеплення
47%
28
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
9
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:33

  ЛАД написав:Таки другое.
Вы сами процитировали результаты той пандемии - 18 тыс. 449 умерших.
Сегодня от ковида явно "несколько" больше. Надеюсь, текущую цифру знаете.

Разработчики учитывают баги предыдущих версий.
Сколько тестов на свиной грипп было сделано?
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:46

  ЛАД написав:
  fler написав:.....
Зачем себе усложнять? И так видно, что при наших 46074 тестах, ковид выявили в 1052 случаях, т.е. в 2,28%. У них из 105220 тестов ковид выявили в 3420 случаях, т.е. в 3,25%. Что тут непонятного :roll:

...
Ну и если Вас не впечатляет соотношение умерших и обнаруженных заболевших - 5 к 59, т.е. каждый двенадцатый, то ничего не могу сделать.


Откуда такое взялось? Выявили 1052, летальных 25, т.е. 5 к 210 или каждый 42-й или 2,37%. Что здесь должно удивить :roll:
За последние сутки 10 к 619 или каждый 62-й. И что? За месяц брать надо хотя бы.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:04

  ЛАД написав:
  fler написав:.....
Зачем себе усложнять? И так видно, что при наших 46074 тестах, ковид выявили в 1052 случаях, т.е. в 2,28%. У них из 105220 тестов ковид выявили в 3420 случаях, т.е. в 3,25%. Что тут непонятного :roll:

А Вы не обратили внимание, что у нас из 46074 тестов методом ПЦР протестировано всего 20950 человек,
9154 протестировано ИФА, но это всё же другое. Остальные - экспресс-тестами. Насколько понимаю, их эффективность заметно ниже.
Сколько выявлено каким тестом данных не приводится.
Если взять % только к ПЦР-тестам получится 5% инфицированных (понимаю, что это неверно, но...).

Ну и если Вас не впечатляет соотношение умерших и обнаруженных заболевших - 5 к 59, т.е. каждый двенадцатый, то ничего не могу сделать.

Период отпусков.
Тестировали в первую очередь выезжающих за рубеж, а не с симптомами.
Доступ к бесплатному тестированию без явных угрожающих симптомов всеми силами тормозится государством.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:58

  ЛАД написав:Тут задавали вопросы:"Где же корона? Мы ничего не соблюдаем, а болезни нет!". Вот первые результаты (пока только по динамике).
Все области Украины на 7 августа находятся в зеленой зоне по коронавирусу, но в 5 областях превышена динамика количества госпитализаций. Одна из них - Тернопольская, одновременно с этим является одним из лидеров по количеству выявленных случаев штамма "Дельта".

Статистику госпитализаций опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

Так, за последние трое суток за нормы зеленой зоны (меньше 50%) вышли:

Донецкая ( на 6 августа - 53, 5 %, на 5 августа 84,1%)
Ивано-Франковская (на 6 августа 52, 8%). При этом в области делают слишком мало тестов на коронавирус - 285 при норме в 300 на 100 тысяч человек
Ровенская (на 6 августа 106,3%)
Тернопольская (на 6 августа 160%)
Черкасская (на 6 августа 60%).

https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5677346-5-oblastey-na-grani-kto-mozhet-okazatsya-v-zheltoy-zone-karantina-po-covid-19.html


Я так понимаю, что во Львове и Киеве, Дельта ещё не "разгулялась"? Насколько можно доверять украинской статистике, интересно?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:59

https://academic.oup.com/cid/advance-ar ... 91/6343417

В двух словах. 59% зараженных выделяют вирусный аэрозоль, 94% с раговором (пением) и 6% - с дыханием.

85% вируса выходит в мелких аэрозолях (меньше 5 мкм)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

roberto dark написав:
  ЛАД написав:Тут задавали вопросы:"Где же корона? Мы ничего не соблюдаем, а болезни нет!". Вот первые результаты (пока только по динамике).
Все области Украины на 7 августа находятся в зеленой зоне по коронавирусу, но в 5 областях превышена динамика количества госпитализаций. Одна из них - Тернопольская, одновременно с этим является одним из лидеров по количеству выявленных случаев штамма "Дельта".

Статистику госпитализаций опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

Так, за последние трое суток за нормы зеленой зоны (меньше 50%) вышли:

Донецкая ( на 6 августа - 53, 5 %, на 5 августа 84,1%)
Ивано-Франковская (на 6 августа 52, 8%). При этом в области делают слишком мало тестов на коронавирус - 285 при норме в 300 на 100 тысяч человек
Ровенская (на 6 августа 106,3%)
Тернопольская (на 6 августа 160%)
Черкасская (на 6 августа 60%).

https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5677346-5-oblastey-na-grani-kto-mozhet-okazatsya-v-zheltoy-zone-karantina-po-covid-19.html


Я так понимаю, что во Львове и Киеве, Дельта ещё не "разгулялась"? Насколько можно доверять украинской статистике, интересно?
Пока случаи единичны
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab691/6343417

В двух словах. 59% зараженных выделяют вирусный аэрозоль, 94% с раговором (пением) и 6% - с дыханием.

85% вируса выходит в мелких аэрозолях (меньше 5 мкм)
Отсюда вывод - запрещаем только караоке?
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:40

  antey1969 написав:Доступ к бесплатному тестированию без явных угрожающих симптомов всеми силами тормозится государством.

Информация является не совсем достоверной.
В Главном военном клиническом госпитале (Киев) даже без наличия каких-либо симптомов обязательным является бесплатное тестирование перед такими исследованиями, как УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопия, а также перед физиотерапевтическими процедурами, массажем, и т.д.
В 2020 году применяли тесты ИФА, в 2021 - ПЦР.
У меня уже 6 отрицательных тестов собралось.
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