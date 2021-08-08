fler написав:..... Зачем себе усложнять? И так видно, что при наших 46074 тестах, ковид выявили в 1052 случаях, т.е. в 2,28%. У них из 105220 тестов ковид выявили в 3420 случаях, т.е. в 3,25%. Что тут непонятного
... Ну и если Вас не впечатляет соотношение умерших и обнаруженных заболевших - 5 к 59, т.е. каждый двенадцатый, то ничего не могу сделать.
Откуда такое взялось? Выявили 1052, летальных 25, т.е. 5 к 210 или каждый 42-й или 2,37%. Что здесь должно удивить За последние сутки 10 к 619 или каждый 62-й. И что? За месяц брать надо хотя бы.
fler написав:..... Зачем себе усложнять? И так видно, что при наших 46074 тестах, ковид выявили в 1052 случаях, т.е. в 2,28%. У них из 105220 тестов ковид выявили в 3420 случаях, т.е. в 3,25%. Что тут непонятного
А Вы не обратили внимание, что у нас из 46074 тестов методом ПЦР протестировано всего 20950 человек, 9154 протестировано ИФА, но это всё же другое. Остальные - экспресс-тестами. Насколько понимаю, их эффективность заметно ниже. Сколько выявлено каким тестом данных не приводится. Если взять % только к ПЦР-тестам получится 5% инфицированных (понимаю, что это неверно, но...).
Ну и если Вас не впечатляет соотношение умерших и обнаруженных заболевших - 5 к 59, т.е. каждый двенадцатый, то ничего не могу сделать.
Период отпусков. Тестировали в первую очередь выезжающих за рубеж, а не с симптомами. Доступ к бесплатному тестированию без явных угрожающих симптомов всеми силами тормозится государством.
ЛАД написав:Тут задавали вопросы:"Где же корона? Мы ничего не соблюдаем, а болезни нет!". Вот первые результаты (пока только по динамике).
Все области Украины на 7 августа находятся в зеленой зоне по коронавирусу, но в 5 областях превышена динамика количества госпитализаций. Одна из них - Тернопольская, одновременно с этим является одним из лидеров по количеству выявленных случаев штамма "Дельта".
Статистику госпитализаций опубликовало Министерство здравоохранения Украины.
Так, за последние трое суток за нормы зеленой зоны (меньше 50%) вышли:
Донецкая ( на 6 августа - 53, 5 %, на 5 августа 84,1%) Ивано-Франковская (на 6 августа 52, 8%). При этом в области делают слишком мало тестов на коронавирус - 285 при норме в 300 на 100 тысяч человек Ровенская (на 6 августа 106,3%) Тернопольская (на 6 августа 160%) Черкасская (на 6 августа 60%).
ЛАД написав:Тут задавали вопросы:"Где же корона? Мы ничего не соблюдаем, а болезни нет!". Вот первые результаты (пока только по динамике).
Все области Украины на 7 августа находятся в зеленой зоне по коронавирусу, но в 5 областях превышена динамика количества госпитализаций. Одна из них - Тернопольская, одновременно с этим является одним из лидеров по количеству выявленных случаев штамма "Дельта".
Статистику госпитализаций опубликовало Министерство здравоохранения Украины.
Так, за последние трое суток за нормы зеленой зоны (меньше 50%) вышли:
Донецкая ( на 6 августа - 53, 5 %, на 5 августа 84,1%) Ивано-Франковская (на 6 августа 52, 8%). При этом в области делают слишком мало тестов на коронавирус - 285 при норме в 300 на 100 тысяч человек Ровенская (на 6 августа 106,3%) Тернопольская (на 6 августа 160%) Черкасская (на 6 августа 60%).
antey1969 написав:Доступ к бесплатному тестированию без явных угрожающих симптомов всеми силами тормозится государством.
Информация является не совсем достоверной. В Главном военном клиническом госпитале (Киев) даже без наличия каких-либо симптомов обязательным является бесплатное тестирование перед такими исследованиями, как УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопия, а также перед физиотерапевтическими процедурами, массажем, и т.д. В 2020 году применяли тесты ИФА, в 2021 - ПЦР. У меня уже 6 отрицательных тестов собралось.