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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3477347834793480

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Мені вже зробили щеплення
47%
28
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
9
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:11

  Faceless написав:
adeges написав:https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab691/6343417

В двух словах. 59% зараженных выделяют вирусный аэрозоль, 94% с раговором (пением) и 6% - с дыханием.

85% вируса выходит в мелких аэрозолях (меньше 5 мкм)
Отсюда вывод - запрещаем только караоке?

Если запретить Ляшко с Зеленским нон-стоп арии перед микрофонами ТВкамер и заставить заняться делом, то таки да... эффективность борьбы с Короной вырастет на порядок как минимум.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:12

Во Франции продолжаются протесты против COVID-паспортов.

В субботу протестующие прошли маршем в городах по всей Франции в четвертый уикенд подряд, осуждая то, что они считают репрессивными правилами, которые заставляют медицинских работников делать прививки от COVID-19, а граждан - так называемые «паспорта здоровья»

Видео:
https://t.me/first_political/7794

"Ну тупыыыые"
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:17



Да 99% этих "газетных вырезок из прошлого" - фейки.
Думать же не нужно - перепостил и лафа :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:21

  fler написав:Угорщина зрозуміла, що не дочекається масової вакцинації українців.. :D
«С 7 августа 2021 граждане Украины могут пересекать украино-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса», — говорится в сообщении. Тобто без будь-яких тестів та сертифікатів.
Для въезда граждан в Венгрию остаются требования, определённые Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение).
Исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом, в том числе дополнительно требуется отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации.
https://informator.ua/ru/bez-pcr-karant ... z-ukrainy/


Но тут пишут другое (насчет "без ограничений")

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Еще одиного антиваксера догнал ковид
https://news.liga.net/world/news/nazyva ... aktsinator
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:18

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Таки другое.
Вы сами процитировали результаты той пандемии - 18 тыс. 449 умерших.
Сегодня от ковида явно "несколько" больше. Надеюсь, текущую цифру знаете.

Разработчики учитывают баги предыдущих версий.
Сколько тестов на свиной грипп было сделано?

Мы с Вами говорили о количестве умерших.
Для констатации смерти тест не нужен.
Можете ещё проверить избыточные смерти в то время.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:20

  roberto dark написав:.....
Я так понимаю, что во Львове и Киеве, Дельта ещё не "разгулялась"? Насколько можно доверять украинской статистике, интересно?

Доверять можно слабовато. Но тенденции уловить можно.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:22

:lol:
У ВОЗ закончились буквы называть штаммы коронавируса.

«Штамм Ориона опасней штамма Андромеды, но штамм Малой Медведицы вообще кошмар»: Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что у ВОЗ кончаются буквы греческого алфавита, и теперь для обозначения штаммов хотят перейти на названия созвездий. Рассматривался вариант с именами древнегреческих богов и богинь, но от него уже отказались.

Букв в греческом алфавите всего 24, а звезд на небе – не счесть.
Видимо, ВОЗ не надеется на скорое окончание пандемии.
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Пон 09 сер, 2021 05:26
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