Во Франции продолжаются протесты против COVID-паспортов.
В субботу протестующие прошли маршем в городах по всей Франции в четвертый уикенд подряд, осуждая то, что они считают репрессивными правилами, которые заставляют медицинских работников делать прививки от COVID-19, а граждан - так называемые «паспорта здоровья»
fler написав:Угорщина зрозуміла, що не дочекається масової вакцинації українців.. «С 7 августа 2021 граждане Украины могут пересекать украино-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса», — говорится в сообщении. Тобто без будь-яких тестів та сертифікатів. Для въезда граждан в Венгрию остаются требования, определённые Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение). Исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом, в том числе дополнительно требуется отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации. https://informator.ua/ru/bez-pcr-karant ... z-ukrainy/
У ВОЗ закончились буквы называть штаммы коронавируса.
«Штамм Ориона опасней штамма Андромеды, но штамм Малой Медведицы вообще кошмар»: Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что у ВОЗ кончаются буквы греческого алфавита, и теперь для обозначения штаммов хотят перейти на названия созвездий. Рассматривался вариант с именами древнегреческих богов и богинь, но от него уже отказались.
Букв в греческом алфавите всего 24, а звезд на небе – не счесть. Видимо, ВОЗ не надеется на скорое окончание пандемии.