Додано: Пон 09 сер, 2021 22:04

fler написав: "Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации начиная с 2022 года", – рассказал Виктор Ляшко.

https://apnews.com.ua/ru/news/lyashko-p ... atcientov/



Вибачаюся, тільки я вважаю, що це шантаж сімейників та прямий тиск на них

Де тут справедливість? Як правило, чим кращий сімейник, тим більше в нього декларацій з паціентами. Отже, чим більше паціентів у сімейника, тим важче йому дістануться 50 балів, і навпаки, лікар "так собі" (мало паціентів) отримає 50 балів без зайвої напруги.

Інший бік цієї медалі - кількість паціентів, яким вакцинація небажана. В одного лікаря їх може набратися і 20%, а в іншого - ні. Я не допускаю недоброчесність, що лікар заради 50 балів буде гнати на щеплення всіх підряд.

І останнє. Я не дуже в темі, але цікаво, скільки декларацій може укладати один сімейник. Якщо, наприклад, 1000, то уявіть собі 80%, тобто 800 осіб вмовити двічі щепитися. Це скільки часу і зусиль потрібно докласти "Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации начиная с 2022 года", – рассказал Виктор Ляшко.Вибачаюся, тільки я вважаю, що це шантаж сімейників та прямий тиск на нихДе тут справедливість? Як правило, чим кращий сімейник, тим більше в нього декларацій з паціентами. Отже, чим більше паціентів у сімейника, тим важче йому дістануться 50 балів, і навпаки, лікар "так собі" (мало паціентів) отримає 50 балів без зайвої напруги.Інший бік цієї медалі - кількість паціентів, яким вакцинація небажана. В одного лікаря їх може набратися і 20%, а в іншого - ні. Я не допускаю недоброчесність, що лікар заради 50 балів буде гнати на щеплення всіх підряд.І останнє. Я не дуже в темі, але цікаво, скільки декларацій може укладати один сімейник. Якщо, наприклад, 1000, то уявіть собі 80%, тобто 800 осіб вмовити двічі щепитися. Це скільки часу і зусиль потрібно докласти

Система балов профессионального развития коррупционна по своей сути. Ведь согласно ей практикующий врач обязан за свои деньги посещать балаган стареющей проффесуры, даже если руководство кафедры давно не принимает участие в непосредственном лечении пациентов, и получать за это некие разноцветные бумажки с баллами. А набрать нужное кол-во баллов можно лишь за 2-3 недели "обучения" с отрывом от работы - это отпуск за свой счет или как договоришься с руководством клиники. Впрочем, никто и не запаривается, особенно из глубинки, многие даже не приезжают на курсы и конференции, отлистывая оплату и получая сертификаты с баллами онлайн. Ни в одной развитой стране такого трэша нет. Почему нет? Да потому что там протоколы лечения, которые у нас вводить всеми силами не хотят. Почему не хотят? Потому что придется финансировать лечение не от фонаря за две копейки, а согласно протоколам.А упоротая идея Ляшка-Радуцкого всего лишь мелкий штрих к общей картине. Велкам ту реформ оф Юкрейн, господа и дамы.