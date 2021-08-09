У ВОЗ закончились буквы называть штаммы коронавируса.
«Штамм Ориона опасней штамма Андромеды, но штамм Малой Медведицы вообще кошмар»: Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что у ВОЗ кончаются буквы греческого алфавита, и теперь для обозначения штаммов хотят перейти на названия созвездий. Рассматривался вариант с именами древнегреческих богов и богинь, но от него уже отказались.
Букв в греческом алфавите всего 24, а звезд на небе – не счесть. Видимо, ВОЗ не надеется на скорое окончание пандемии.
yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта
Уже есть и лямбда штам, пока что устойчивый к существующим вакцинам. Как знать, надолго ли его хватит Быть может четвертый укол Пфайзера (и иже с ними) даст пожизненный иммунитет от всех штаммов
П.С. Люди, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, мають адекватний захист і не потребують третього щеплення. Часта вакцинація від COVID-19 може призвести до побічних ефектів. Про це заявив президент Європейської федерації імунологічних товариств (EFIS) професор Андреас Радбрух, повідомляє на Facebook заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська. https://www.unn.com.ua/uk/news/1939460- ... d-covid-19
Востаннє редагувалось fler в Пон 09 сер, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Перечитав всю на сегодняшний день информацию про вакцинированных,болеющих и т.д. у меня вырисовывается фаталистический взгляд на всю эту "корону".У кого сильный иммунитет-те переживут и заболевание и вакцинацию, у кого есть слабые места в организме-умрут или от того или от другого. Возможно, помогла бы единовременная вакцинация всего населения Земли (т.к. закрыть поток народа шляющегося через границы невозможно), но это технически невыполнимо. Потому ...кому суждено быть повешенным-тот не утонет.
Во Франции продолжаются протесты против COVID-паспортов. В субботу протестующие прошли маршем в городах по всей Франции в четвертый уикенд подряд, осуждая то, что они считают репрессивными правилами, которые заставляют медицинских работников делать прививки от COVID-19, а граждан - так называемые «паспорта здоровья»
"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации начиная с 2022 года", – рассказал Виктор Ляшко. https://apnews.com.ua/ru/news/lyashko-p ... atcientov/
Вибачаюся, тільки я вважаю, що це шантаж сімейників та прямий тиск на них Де тут справедливість? Як правило, чим кращий сімейник, тим більше в нього декларацій з паціентами. Отже, чим більше паціентів у сімейника, тим важче йому дістануться 50 балів, і навпаки, лікар "так собі" (мало паціентів) отримає 50 балів без зайвої напруги. Інший бік цієї медалі - кількість паціентів, яким вакцинація небажана. В одного лікаря їх може набратися і 20%, а в іншого - ні. Я не допускаю недоброчесність, що лікар заради 50 балів буде гнати на щеплення всіх підряд. І останнє. Я не дуже в темі, але цікаво, скільки декларацій може укладати один сімейник. Якщо, наприклад, 1000, то уявіть собі 80%, тобто 800 осіб вмовити двічі щепитися. Це скільки часу і зусиль потрібно докласти
5 августа на телеканале Channel 13 доктор Коби Хавив, медицинский директор больницы Herzog в Иерусалиме, сказал, что «от 85 до 90% госпитализаций приходятся на полностью вакцинированных людей» и «95% тяжёлых пациентов вакцинированы». Его больница специализируется на лечении пожилых людей.
Хавив сказал, что рост числа вакцинированных людей, заражающихся COVID-19, заболеванием, вызванным вирусом КПК (Коммунистической партии Китая), объясняется тем, что «эффективность вакцины снижается».
Данные, полученные от министра здравоохранения Израиля в июле, показали, что эффективность вакцины Pfizer в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний упала с 90% до 39% и 41% соответственно. Однако уровень защиты при тяжёлой форме заболевания (88%) и госпитализации (91,4%) оставался высоким. .... Несмотря на рост числа случаев COVID-19 и госпитализаций, эксперты говорят, что он ниже, чем предыдущие волны, а уровень летальности остаётся низким.
Цифры заявленных защитных свойств у лучшей вакцины все меньше и меньше.
fler написав:"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации начиная с 2022 года", – рассказал Виктор Ляшко. https://apnews.com.ua/ru/news/lyashko-p ... atcientov/
Вибачаюся, тільки я вважаю, що це шантаж сімейників та прямий тиск на них Де тут справедливість? Як правило, чим кращий сімейник, тим більше в нього декларацій з паціентами. Отже, чим більше паціентів у сімейника, тим важче йому дістануться 50 балів, і навпаки, лікар "так собі" (мало паціентів) отримає 50 балів без зайвої напруги. Інший бік цієї медалі - кількість паціентів, яким вакцинація небажана. В одного лікаря їх може набратися і 20%, а в іншого - ні. Я не допускаю недоброчесність, що лікар заради 50 балів буде гнати на щеплення всіх підряд. І останнє. Я не дуже в темі, але цікаво, скільки декларацій може укладати один сімейник. Якщо, наприклад, 1000, то уявіть собі 80%, тобто 800 осіб вмовити двічі щепитися. Це скільки часу і зусиль потрібно докласти
Система балов профессионального развития коррупционна по своей сути. Ведь согласно ей практикующий врач обязан за свои деньги посещать балаган стареющей проффесуры, даже если руководство кафедры давно не принимает участие в непосредственном лечении пациентов, и получать за это некие разноцветные бумажки с баллами. А набрать нужное кол-во баллов можно лишь за 2-3 недели "обучения" с отрывом от работы - это отпуск за свой счет или как договоришься с руководством клиники. Впрочем, никто и не запаривается, особенно из глубинки, многие даже не приезжают на курсы и конференции, отлистывая оплату и получая сертификаты с баллами онлайн. Ни в одной развитой стране такого трэша нет. Почему нет? Да потому что там протоколы лечения, которые у нас вводить всеми силами не хотят. Почему не хотят? Потому что придется финансировать лечение не от фонаря за две копейки, а согласно протоколам. А упоротая идея Ляшка-Радуцкого всего лишь мелкий штрих к общей картине. Велкам ту реформ оф Юкрейн, господа и дамы.
Schmit написав:.... Цифры заявленных защитных свойств у лучшей вакцины все меньше и меньше.
Вероятности по-прежнему в пользу привитых. Так, в возрастной категории 40-49 лет, по данным Минздрава при экстраполяции по соответствующим выборкам, на 100 тысяч непривитых израильтян приходится 506 зараженных, на 100 тысяч полностью привитых – 372 зараженных.
Среди тяжелобольных выгода от "привитости" еще более очевидна – в возрастной категории 70-79 лет на 100 тысяч непривитых израильтян приходится 74 тяжелых больных, на 100 тысяч полностью привитых – всего 16 тяжелых больных.
https://www.9tv.co.il/item/32900 Там ещё есть диаграмма по возрастам. К сожалению, иврит не знаю. Может, roberto dark переведёт, что нарисовано светло-зеленым цветом? Общий % тяжелобольных соотв. возраста?