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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3479348034813482

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 61
Мені вже зробили щеплення
48%
29
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
9
Ще в роздумах
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 04:25

  yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта

Думаю, с гриппом то же самое - вакцина против новых штаммов действует хуже, приходится модифицировать.
Так же и Файзер с Модерной и пр. против дельты менее эффективны.
ЛАД
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  #<1 ... 3479348034813482
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