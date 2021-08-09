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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 сер, 2021 04:25
yama написав:
тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта
Думаю, с гриппом то же самое - вакцина против новых штаммов действует хуже, приходится модифицировать.
Так же и Файзер с Модерной и пр. против дельты менее эффективны.
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