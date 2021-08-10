Додано: Вів 10 сер, 2021 10:53

Коронавирус за неделю убил мать, отца и их сына. Фрэнсис Гонсалвес из Кардиффа рассказал, что потерял мать, отца и брата из-за COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться после того, как их напугала дезинформация антивакцинаторов.Коронавирус унес жизни почти всех членов семьи 43-летнего Фрэнсиса Гонсалвеса. Они все были ярыми противниками вакцинации, пишет Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.За одну неделю у мужчины умерли мать, отец и брат, которые проживали в Португалии. По его словам, родственники стали жертвами антивакцинаторской пропаганды и отказались прививаться.При этом он отметил, что его мама страдала от хронических заболеваний, а отец лежал в больнице из-за камней в почках, но младший брат был здоров. Фрэнсис уверен, что вакцина спасла бы его 40-летнего брата от смерти. Погибший активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.Здоровье его брата и отца ухудшилось, а Гонсалвес пытался найти способ попасть в Португалию. Они умерли еще до того, как он туда попал. Когда он приехал, то обнаружил, что его мать пытается справиться с вирусом. Она умерла через несколько дней, и все трое похоронены на кладбище в Лиссабоне.Источник: https://censor.net/ru/n3281819Желаю не болеть всем, и в особенности, нашим дорогим антипрививочникам