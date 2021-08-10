В министерстве здравоохранения рекомендуют сократить срок между введением двух доз препарата от COVID-19 до 2-х недель с целью быстрее использовать вакцину, которая скопилась в Украине. Срок хранения нескольких партий препаратов от COVID-19 заканчиваются в августе, а темпы вакцинации отстают от плана почти в три раза.
fler написав:Вчера знакомая пара 60+ получили вторую дозу Пфайзера. Он - Ковидом не болел. Реакции на обе дозы - ноль. Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы. Мои убеждения не изменились - прививки нужны не всем подряд.
Убеждения это хорошо. Когда они обоснованные. И как определить, кому прививка нужна, кому нет. В частности, в Вашем конкретном примере.
1) Определять необходимость прививки лучше всего с компетентным врачом. 2) В моем конкретном примере мужчина работает в режиме две недели на корабле, две недели - дома. Если он не заболел за все время ковида в Украине, то, возможно, прививка ему нужна, как козе баян. Для переболевшей женщины прививка может быть спасением от повторной тяжкой болезни и госпитализации. Однако, мои предположения весьма поверхностны, потому как мне почти ничего не известно о здоровье этих людей. Поэтому правильнее п.1)
Некоторые уточнения:
1. Не на корабле, а на пароходе. Корабли только в ВМФ есть 2. В некоторых странах прививают моряков в дрбровольно-принудительном порядке. 3. Чтобы не находиться потом на самоизоляции по прилету/приезду назад в страну тоже нужна вакцинация.
Коронавирус за неделю убил мать, отца и их сына. Фрэнсис Гонсалвес из Кардиффа рассказал, что потерял мать, отца и брата из-за COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться после того, как их напугала дезинформация антивакцинаторов.
Коронавирус унес жизни почти всех членов семьи 43-летнего Фрэнсиса Гонсалвеса. Они все были ярыми противниками вакцинации, пишет Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. За одну неделю у мужчины умерли мать, отец и брат, которые проживали в Португалии. По его словам, родственники стали жертвами антивакцинаторской пропаганды и отказались прививаться.
При этом он отметил, что его мама страдала от хронических заболеваний, а отец лежал в больнице из-за камней в почках, но младший брат был здоров. Фрэнсис уверен, что вакцина спасла бы его 40-летнего брата от смерти. Погибший активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю. Здоровье его брата и отца ухудшилось, а Гонсалвес пытался найти способ попасть в Португалию. Они умерли еще до того, как он туда попал. Когда он приехал, то обнаружил, что его мать пытается справиться с вирусом. Она умерла через несколько дней, и все трое похоронены на кладбище в Лиссабоне.Источник: https://censor.net/ru/n3281819
fler написав:Вчера знакомая пара 60+ получили вторую дозу Пфайзера. Он - Ковидом не болел. Реакции на обе дозы - ноль. Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы. Мои убеждения не изменились - прививки нужны не всем подряд.
Так а в чем вы тут увидели подтверждение своим взглядам? Типа нет реакции на прививку - то ее не надо было и делать?
Не совсем так. Подтверждение этим своим взглядам я вижу на других примерах. На днях знакомый моего отца сделал прививку и через пару часов его увезла скорая в тяжелейшем состоянии. Какая была вакцина - не знаю, но мои убеждения о нужности прививок не всем подряд здесь явно подтвердились.
fler написав:Вчера знакомая пара 60+ получили вторую дозу Пфайзера. Он - Ковидом не болел. Реакции на обе дозы - ноль. Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы. Мои убеждения не изменились - прививки нужны не всем подряд.
Так а в чем вы тут увидели подтверждение своим взглядам? Типа нет реакции на прививку - то ее не надо было и делать?
Не совсем так. Подтверждение этим своим взглядам я вижу на других примерах. На днях знакомый моего отца сделал прививку и через пару часов его увезла скорая в тяжелейшем состоянии. Какая была вакцина - не знаю, но мои убеждения о нужности прививок не всем подряд здесь явно подтвердились.
Загалом на 9 серпня у світі тією чи іншою вакциною щеплено 4 459 473 213 осіб. Безумовним лідером із вакцинації є Китай — на його частку припадає більш ніж чверть загальної кількості вакцинованих, а саме 1 770 304 000. На другому місці з великим відривом Індія — 506 810 472. На третьому місці ЄС — 488 669 905 вакцинованих. Наразі на Землі проживає понад 7,885 млрд людей. Отже, на цей момент більша половина людства вакцинована проти COVID-19. https://greenpost.ua/news/bilsha-polovy ... yka-i35834
Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.
fler написав:Загалом на 9 серпня у світі тією чи іншою вакциною щеплено 4 459 473 213 осіб. Безумовним лідером із вакцинації є Китай — на його частку припадає більш ніж чверть загальної кількості вакцинованих, а саме 1 770 304 000. На другому місці з великим відривом Індія — 506 810 472. На третьому місці ЄС — 488 669 905 вакцинованих. Наразі на Землі проживає понад 7,885 млрд людей. Отже, на цей момент більша половина людства вакцинована проти COVID-19. https://greenpost.ua/news/bilsha-polovy ... yka-i35834
Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.
В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые. И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+% Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 10 сер, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Не совсем так. Подтверждение этим своим взглядам я вижу на других примерах. На днях знакомый моего отца сделал прививку и через пару часов его увезла скорая в тяжелейшем состоянии. Какая была вакцина - не знаю, но мои убеждения о нужности прививок не всем подряд здесь явно подтвердились.
Сообщение уровня ОБС ( одна бабка сказала)
Разумеется Верить или нет каждый решает сам. У меня большой круг общения, но совершенно нет желания выкладывать сюда все подобные случаи, рассуждения врачей и т.д. и т.п. Без базара (Для тех, кто меня часто не понимает - имеется ввиду, что форум - не базар).