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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3481348234833484>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 61
Мені вже зробили щеплення
48%
29
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
9
Ще в роздумах
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:44

В министерстве здравоохранения рекомендуют сократить срок между введением двух доз препарата от COVID-19 до 2-х недель с целью быстрее использовать вакцину, которая скопилась в Украине. Срок хранения нескольких партий препаратов от COVID-19 заканчиваются в августе, а темпы вакцинации отстают от плана почти в три раза.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Вчера знакомая пара 60+ получили вторую дозу Пфайзера.
Он - Ковидом не болел. Реакции на обе дозы - ноль.
Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы.
Мои убеждения не изменились - прививки нужны не всем подряд.

Убеждения это хорошо.
Когда они обоснованные.
И как определить, кому прививка нужна, кому нет. В частности, в Вашем конкретном примере.


1) Определять необходимость прививки лучше всего с компетентным врачом.
2) В моем конкретном примере мужчина работает в режиме две недели на корабле, две недели - дома. Если он не заболел за все время ковида в Украине, то, возможно, прививка ему нужна, как козе баян. Для переболевшей женщины прививка может быть спасением от повторной тяжкой болезни и госпитализации. Однако, мои предположения весьма поверхностны, потому как мне почти ничего не известно о здоровье этих людей. Поэтому правильнее п.1)
Некоторые уточнения:

1. Не на корабле, а на пароходе. Корабли только в ВМФ есть
2. В некоторых странах прививают моряков в дрбровольно-принудительном порядке.
3. Чтобы не находиться потом на самоизоляции по прилету/приезду назад в страну тоже нужна вакцинация.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Binimovich написав:......
Де вакцинуватися проти COVID-19 та як записатися на щеплення, можна дізнатися на https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за телефоном контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.
....

Ошибка 520
ID луча: 67c709052eb50625 •
2021-08-10 06:05:55 UTC
Веб-сервер возвращает неизвестную ошибку
У меня открылось, хз
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус за неделю убил мать, отца и их сына. Фрэнсис Гонсалвес из Кардиффа рассказал, что потерял мать, отца и брата из-за COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться после того, как их напугала дезинформация антивакцинаторов.

Коронавирус унес жизни почти всех членов семьи 43-летнего Фрэнсиса Гонсалвеса. Они все были ярыми противниками вакцинации, пишет Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
За одну неделю у мужчины умерли мать, отец и брат, которые проживали в Португалии. По его словам, родственники стали жертвами антивакцинаторской пропаганды и отказались прививаться.

При этом он отметил, что его мама страдала от хронических заболеваний, а отец лежал в больнице из-за камней в почках, но младший брат был здоров. Фрэнсис уверен, что вакцина спасла бы его 40-летнего брата от смерти. Погибший активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.
Здоровье его брата и отца ухудшилось, а Гонсалвес пытался найти способ попасть в Португалию. Они умерли еще до того, как он туда попал. Когда он приехал, то обнаружил, что его мать пытается справиться с вирусом. Она умерла через несколько дней, и все трое похоронены на кладбище в Лиссабоне.Источник: https://censor.net/ru/n3281819




https://censor.net/ru/news/3281819/v_po ... ot_covid19


Желаю не болеть всем, и в особенности, нашим дорогим антипрививочникам
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:14

  Faceless написав:
  fler написав:Вчера знакомая пара 60+ получили вторую дозу Пфайзера.
Он - Ковидом не болел. Реакции на обе дозы - ноль.
Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы.
Мои убеждения не изменились - прививки нужны не всем подряд.

Так а в чем вы тут увидели подтверждение своим взглядам? Типа нет реакции на прививку - то ее не надо было и делать?


Не совсем так. Подтверждение этим своим взглядам я вижу на других примерах. На днях знакомый моего отца сделал прививку и через пару часов его увезла скорая в тяжелейшем состоянии. Какая была вакцина - не знаю, но мои убеждения о нужности прививок не всем подряд здесь явно подтвердились.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  Faceless написав:
  fler написав:Вчера знакомая пара 60+ получили вторую дозу Пфайзера.
Он - Ковидом не болел. Реакции на обе дозы - ноль.
Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы.
Мои убеждения не изменились - прививки нужны не всем подряд.

Так а в чем вы тут увидели подтверждение своим взглядам? Типа нет реакции на прививку - то ее не надо было и делать?


Не совсем так. Подтверждение этим своим взглядам я вижу на других примерах. На днях знакомый моего отца сделал прививку и через пару часов его увезла скорая в тяжелейшем состоянии. Какая была вакцина - не знаю, но мои убеждения о нужности прививок не всем подряд здесь явно подтвердились.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:33

Загалом на 9 серпня у світі тією чи іншою вакциною щеплено 4 459 473 213 осіб. Безумовним лідером із вакцинації є Китай — на його частку припадає більш ніж чверть загальної кількості вакцинованих, а саме 1 770 304 000. На другому місці з великим відривом Індія — 506 810 472. На третьому місці ЄС — 488 669 905 вакцинованих. Наразі на Землі проживає понад 7,885 млрд людей. Отже, на цей момент більша половина людства вакцинована проти COVID-19.
https://greenpost.ua/news/bilsha-polovy ... yka-i35834

Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу :roll: Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:36

fler может у них тесты без проблем делаются, а не как у нас. Нет денег на тестирование - нет больного с короновирусом
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:43

  fler написав:Загалом на 9 серпня у світі тією чи іншою вакциною щеплено 4 459 473 213 осіб. Безумовним лідером із вакцинації є Китай — на його частку припадає більш ніж чверть загальної кількості вакцинованих, а саме 1 770 304 000. На другому місці з великим відривом Індія — 506 810 472. На третьому місці ЄС — 488 669 905 вакцинованих. Наразі на Землі проживає понад 7,885 млрд людей. Отже, на цей момент більша половина людства вакцинована проти COVID-19.
https://greenpost.ua/news/bilsha-polovy ... yka-i35834

Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу :roll: Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.

В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые.
И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+%
Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 10 сер, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:44

  Binimovich написав:
fler написав:Не совсем так. Подтверждение этим своим взглядам я вижу на других примерах. На днях знакомый моего отца сделал прививку и через пару часов его увезла скорая в тяжелейшем состоянии. Какая была вакцина - не знаю, но мои убеждения о нужности прививок не всем подряд здесь явно подтвердились.
Сообщение уровня ОБС ( одна бабка сказала)

Разумеется :wink: Верить или нет каждый решает сам. У меня большой круг общения, но совершенно нет желания выкладывать сюда все подобные случаи, рассуждения врачей и т.д. и т.п. Без базара :D (Для тех, кто меня часто не понимает - имеется ввиду, что форум - не базар).
fler
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