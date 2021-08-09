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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3481348234833484 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 61 Мені вже зробили щеплення 48% 29 Не можу за станом здоров'я 5% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 4 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 11% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 15% 9 Ще в роздумах 11% 7 Всього голосів : 61 Додано: Вів 10 сер, 2021 11:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Загалом на 9 серпня у світі тією чи іншою вакциною щеплено 4 459 473 213 осіб. Безумовним лідером із вакцинації є Китай — на його частку припадає більш ніж чверть загальної кількості вакцинованих, а саме 1 770 304 000. На другому місці з великим відривом Індія — 506 810 472. На третьому місці ЄС — 488 669 905 вакцинованих. Наразі на Землі проживає понад 7,885 млрд людей. Отже, на цей момент більша половина людства вакцинована проти COVID-19.

https://greenpost.ua/news/bilsha-polovy ... yka-i35834



Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей. Загалом на 9 серпня у світі тією чи іншою вакциною щеплено 4 459 473 213 осіб. Безумовним лідером із вакцинації є Китай — на його частку припадає більш ніж чверть загальної кількості вакцинованих, а саме 1 770 304 000. На другому місці з великим відривом Індія — 506 810 472. На третьому місці ЄС — 488 669 905 вакцинованих. Наразі на Землі проживає понад 7,885 млрд людей. Отже, на цей момент більша половина людства вакцинована проти COVID-19.Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народуИзраиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.



Население Китая - 1.4 млрд чел, а они вакцинировали 1.7 млрд? Может, речь таки не о числе вакцинированных, а о количестве использованных доз, тогда более правдоподобно звучит, а число вакцинированных завышено минимум вдвое Население Китая - 1.4 млрд чел, а они вакцинировали 1.7 млрд? Может, речь таки не о числе вакцинированных, а о количестве использованных доз, тогда более правдоподобно звучит, а число вакцинированных завышено минимум вдвое Faceless

Модератор Повідомлень: 29738 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1258 раз. Подякували: 7201 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 11:49 antey1969 написав: fler написав: Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей. Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народуИзраиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен?

В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые.

И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+%

Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые.И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+%Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего



Издеваетесь См. выделенное. ИздеваетесьСм. выделенное. fler

Повідомлень: 1832 З нами з: 07.08.09 Подякував: 526 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 12:02 fler написав: antey1969 написав: fler написав: Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей. Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народуИзраиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен?

В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые.

И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+%

Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые.И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+%Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего



Издеваетесь См. выделенное. ИздеваетесьСм. выделенное.

Нет, мне нравится. Вот это уровень дискуссии!)))

Давайте забудем обо всех плюсах прививок, это же и так известно.

И сосредоточимся на вопросе, почему очередная волна накрыла привитые страны.

Полный ответ на Ваш вопрос тянет на нобелевку по биологическим наукам как минимум. На эту тему будет написан ни один десяток диссертаций в будущем.

Пока же бытует мнение, что основная среда распространения - антипрививочники. Они ведь зачастую не просто антипрививочники, они еще и антимасочники, антидистанционщики и вообще индивидуумы под лозунгом "НасРать". Нет, мне нравится. Вот это уровень дискуссии!)))Давайте забудем обо всех плюсах прививок, это же и так известно.И сосредоточимся на вопросе, почему очередная волна накрыла привитые страны.Полный ответ на Ваш вопрос тянет на нобелевку по биологическим наукам как минимум. На эту тему будет написан ни один десяток диссертаций в будущем.Пока же бытует мнение, что основная среда распространения - антипрививочники. Они ведь зачастую не просто антипрививочники, они еще и антимасочники, антидистанционщики и вообще индивидуумы под лозунгом "НасРать". antey1969 1

Повідомлень: 10752 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1395 раз. Подякували: 3140 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 12:14 Вкладчик1234 написав: В министерстве здравоохранения рекомендуют сократить срок между введением двух доз препарата от COVID-19 до 2-х недель с целью быстрее использовать вакцину, которая скопилась в Украине. Срок хранения нескольких партий препаратов от COVID-19 заканчиваются в августе, а темпы вакцинации отстают от плана почти в три раза.

Спасибо антипрививочникам.

Темпы вакцинации сегодня могли бы быть заметно выше.

Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler и её единомышленниками. Спасибо антипрививочникам.Темпы вакцинации сегодня могли бы быть заметно выше.Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемыхи её единомышленниками. ЛАД 2 Повідомлень: 19200 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4808 раз. Подякували: 4445 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 12:24 fler написав: ....

У меня большой круг общения, но совершенно нет желания выкладывать сюда все подобные случаи , рассуждения врачей и т.д. и т.п. Без базара (Для тех, кто меня часто не понимает - имеется ввиду, что форум - не базар). ...., но совершенно нет желания выкладывать сюда, рассуждения врачей и т.д. и т.п. Без базара(Для тех, кто меня часто не понимает - имеется ввиду, что форум - не базар).

1. "Большой круг общения" это сколько - 100 человек? 200? Считаете этого достаточно для каких-либо выводов?

Если назовёте 1000, то это не "круг общения". Покупатели, клиенты и пр. не будут особо делиться своими проблемами.

2. И сколько "подобных случаев" Вы можете привести?

3. " Рассуждения врачей" тот же клуб ОБС. И имеют примерно такую же ценность, как Ваши.

И как мои тоже. А, возможно, и меньше. Знаю врачей, уровень развития которых не сильно отличается от сантехника дяди Васи. 1. "Большой круг общения" это сколько - 100 человек? 200? Считаете этого достаточно для каких-либо выводов?Если назовёте 1000, то это не "круг общения". Покупатели, клиенты и пр. не будут особо делиться своими проблемами.2. И сколько "подобных случаев" Вы можете привести?3. "врачей" тот же клуб ОБС. И имеют примерно такую же ценность, как Ваши.И как мои тоже. А, возможно, и меньше. Знаю врачей, уровень развития которых не сильно отличается от сантехника дяди Васи. ЛАД 2 Повідомлень: 19200 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4808 раз. Подякували: 4445 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 12:29

9 августа в стране провели 44 553 тестирований на коронавирус, из которых 21 705 – методом ПЦР, 7698 – методом ИФА, а также 15 150 экспресс-тестов на антиген.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/society/v-ukraine-za-sutki-vyzdoroveli-ot-covid-19-pochti-vdvoe-bolshe-lyudey-chem-zaboleli-1566733.html

Т.е. реально сделано не 44,5 тыс., а всего 21,7 тыс.

Интересно, в данных https://www.worldometers.info/coronavirus/ эти тесты ИФА и экспресс учитываются?

Если да, то вообще грустно - мы и так на 119 месте в мире по количеству тестов на 1 млн. населения. Ещё о тестировании в Украине:Больше читайте тут:Т.е. реально сделано не 44,5 тыс., а всего 21,7 тыс.Интересно, в данныхэти тесты ИФА и экспресс учитываются?Если да, то вообще грустно - мы и так на 119 месте в мире по количеству тестов на 1 млн. населения. ЛАД 2 Повідомлень: 19200 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4808 раз. Подякували: 4445 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3481348234833484 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7627 3783844

ЛОБ Вів 10 сер, 2021 10:32