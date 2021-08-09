fler написав:Загалом на 9 серпня у світі тією чи іншою вакциною щеплено 4 459 473 213 осіб. Безумовним лідером із вакцинації є Китай — на його частку припадає більш ніж чверть загальної кількості вакцинованих, а саме 1 770 304 000. На другому місці з великим відривом Індія — 506 810 472. На третьому місці ЄС — 488 669 905 вакцинованих. Наразі на Землі проживає понад 7,885 млрд людей. Отже, на цей момент більша половина людства вакцинована проти COVID-19. https://greenpost.ua/news/bilsha-polovy ... yka-i35834
Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.
Население Китая - 1.4 млрд чел, а они вакцинировали 1.7 млрд? Может, речь таки не о числе вакцинированных, а о количестве использованных доз, тогда более правдоподобно звучит, а число вакцинированных завышено минимум вдвое
fler написав:Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.
В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые. И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+% Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего
fler написав:Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.
В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые. И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+% Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего
Издеваетесь См. выделенное.
Нет, мне нравится. Вот это уровень дискуссии!))) Давайте забудем обо всех плюсах прививок, это же и так известно. И сосредоточимся на вопросе, почему очередная волна накрыла привитые страны. Полный ответ на Ваш вопрос тянет на нобелевку по биологическим наукам как минимум. На эту тему будет написан ни один десяток диссертаций в будущем. Пока же бытует мнение, что основная среда распространения - антипрививочники. Они ведь зачастую не просто антипрививочники, они еще и антимасочники, антидистанционщики и вообще индивидуумы под лозунгом "НасРать".
В министерстве здравоохранения рекомендуют сократить срок между введением двух доз препарата от COVID-19 до 2-х недель с целью быстрее использовать вакцину, которая скопилась в Украине. Срок хранения нескольких партий препаратов от COVID-19 заканчиваются в августе, а темпы вакцинации отстают от плана почти в три раза.
Спасибо антипрививочникам. Темпы вакцинации сегодня могли бы быть заметно выше. Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler и её единомышленниками.
fler написав:.... У меня большой круг общения, но совершенно нет желания выкладывать сюда все подобные случаи, рассуждения врачей и т.д. и т.п. Без базара (Для тех, кто меня часто не понимает - имеется ввиду, что форум - не базар).
1. "Большой круг общения" это сколько - 100 человек? 200? Считаете этого достаточно для каких-либо выводов? Если назовёте 1000, то это не "круг общения". Покупатели, клиенты и пр. не будут особо делиться своими проблемами. 2. И сколько "подобных случаев" Вы можете привести? 3. "Рассуждения врачей" тот же клуб ОБС. И имеют примерно такую же ценность, как Ваши. И как мои тоже. А, возможно, и меньше. Знаю врачей, уровень развития которых не сильно отличается от сантехника дяди Васи.