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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3481348234833484

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 61
Мені вже зробили щеплення
48%
29
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
9
Ще в роздумах
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:Загалом на 9 серпня у світі тією чи іншою вакциною щеплено 4 459 473 213 осіб. Безумовним лідером із вакцинації є Китай — на його частку припадає більш ніж чверть загальної кількості вакцинованих, а саме 1 770 304 000. На другому місці з великим відривом Індія — 506 810 472. На третьому місці ЄС — 488 669 905 вакцинованих. Наразі на Землі проживає понад 7,885 млрд людей. Отже, на цей момент більша половина людства вакцинована проти COVID-19.
https://greenpost.ua/news/bilsha-polovy ... yka-i35834

Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу :roll: Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.


Население Китая - 1.4 млрд чел, а они вакцинировали 1.7 млрд? Может, речь таки не о числе вакцинированных, а о количестве использованных доз, тогда более правдоподобно звучит, а число вакцинированных завышено минимум вдвое
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:49

  antey1969 написав:
  fler написав:Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу :roll: Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.

В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые.
И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+%
Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего


Издеваетесь :roll: :wink: См. выделенное.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:02

  fler написав:
  antey1969 написав:
  fler написав:Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу :roll: Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.

В 90+% случаев в клиниках оказываются непривитые.
И смертность упала почти на порядок у вакцинированных на 50+%
Да, прививка не панацея, но это лучше, чем ничего


Издеваетесь :roll: :wink: См. выделенное.

Нет, мне нравится. Вот это уровень дискуссии!)))
Давайте забудем обо всех плюсах прививок, это же и так известно.
И сосредоточимся на вопросе, почему очередная волна накрыла привитые страны.
Полный ответ на Ваш вопрос тянет на нобелевку по биологическим наукам как минимум. На эту тему будет написан ни один десяток диссертаций в будущем.
Пока же бытует мнение, что основная среда распространения - антипрививочники. Они ведь зачастую не просто антипрививочники, они еще и антимасочники, антидистанционщики и вообще индивидуумы под лозунгом "НасРать".
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:14

  Вкладчик1234 написав:
В министерстве здравоохранения рекомендуют сократить срок между введением двух доз препарата от COVID-19 до 2-х недель с целью быстрее использовать вакцину, которая скопилась в Украине. Срок хранения нескольких партий препаратов от COVID-19 заканчиваются в августе, а темпы вакцинации отстают от плана почти в три раза.

Спасибо антипрививочникам.
Темпы вакцинации сегодня могли бы быть заметно выше.
Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler и её единомышленниками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:24

  fler написав:....
У меня большой круг общения, но совершенно нет желания выкладывать сюда все подобные случаи, рассуждения врачей и т.д. и т.п. Без базара :D (Для тех, кто меня часто не понимает - имеется ввиду, что форум - не базар).

1. "Большой круг общения" это сколько - 100 человек? 200? Считаете этого достаточно для каких-либо выводов?
Если назовёте 1000, то это не "круг общения". Покупатели, клиенты и пр. не будут особо делиться своими проблемами.
2. И сколько "подобных случаев" Вы можете привести?
3. "Рассуждения врачей" тот же клуб ОБС. И имеют примерно такую же ценность, как Ваши.
И как мои тоже. А, возможно, и меньше. Знаю врачей, уровень развития которых не сильно отличается от сантехника дяди Васи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:29

Ещё о тестировании в Украине:
9 августа в стране провели 44 553 тестирований на коронавирус, из которых 21 705 – методом ПЦР, 7698 – методом ИФА, а также 15 150 экспресс-тестов на антиген.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/society/v-ukraine-za-sutki-vyzdoroveli-ot-covid-19-pochti-vdvoe-bolshe-lyudey-chem-zaboleli-1566733.html
Т.е. реально сделано не 44,5 тыс., а всего 21,7 тыс.
Интересно, в данных https://www.worldometers.info/coronavirus/ эти тесты ИФА и экспресс учитываются?
Если да, то вообще грустно - мы и так на 119 месте в мире по количеству тестов на 1 млн. населения.
ЛАД
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