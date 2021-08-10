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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3483348434853486>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 61
Мені вже зробили щеплення
48%
29
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
4
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
9
Ще в роздумах
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.

Для колективного імунітету треба вищі відсотки імунізованих. Для деяких вірусних інфекцій це 95% і вище.
Третю дозу можуть вводити літнім, тому що у них ослаблена імунна відповідь.
Можливо, буде "третя" доза модифікованої вакцини від Пфайзер ("для всіх").
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:51

  ЛАД написав:Спасибо антипрививочникам.
Темпы вакцинации сегодня могли бы быть заметно выше.
Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler и её единомышленниками.


Смотрим на нашу голосовалку. Где многие? Отож.
У франківській громаді кожен третій вчитель відмовився вакцинуватись від #COVID-19, у дошкільних закладах відмов ще більше. Про це розповіла начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, повідомляє «Галка».
https://vseosvita.ua/news/kozhen-tretii ... 43091.html
Часовню, простите, тоже я развалил? (с)
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:07

  Binimovich написав:Желаю не болеть всем, и в особенности, нашим дорогим антипрививочникам
спасибо. Некоторые антипривовчник уже болели и даже не заметили этого . Так что ради вас я отказался от столь дефицитного Пфайзера который мне предлагали неделю назад.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу :roll: Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.

ну так Жолобак Надежда https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ ... 0000016836
уже объяснила давно , больше привитых - больше новых штамов , вирус тоже хочет жить и вынужден приспосабливаться .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:12

  ЛАД написав:Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler и её единомышленниками.

в теме всегда одни и те же люди . Вы думаете снаружи нас часто читают ? нашу песочницу ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:13

08 серпень, 2021
Associated Press
США перетнули позначку у 100 тисяч щоденних заражень на COVID-19
...
За даними Університету Джонса Гопкінса, середній денний показник смертності зріс з 270 смертей два тижні тому до майже 500 смертей, зареєстрованих в п'ятницю. У січні, на піку спалаху, від COVID-19 вмирало близько 3500 осіб в день.

Особливо важка ситуація спостерігається в південних штатах, де був відзначений один з найнижчих в США рівнів вакцинації. За даними CDC, госпіталізації у Флориді, Джорджії, Алабамі, Міссісіпі, Північній Кароліні, Південній Кароліні, Теннессі і Кентуккі складають 41% від загального числа всіх госпіталізацій з COVID-19 по країні.

В Алабамі і Міссісіпі найнижчі показники вакцинації в США: за даними клініки Майо, тут повністю вакциновані менше 35% жителів.

На Флориду припадає понад 20% нових випадків заражень і госпіталізацій в країні, що в три рази перевищує частку населення штату від загальної кількості населення США. У багатьох сільських округах Флориди рівень вакцинації нижче 40%, а в цілому по штату - 49%. В суботу у Флориді був зафіксований черговий рекорд: за добу було виявлено 23 903 випадків зараження на коронавірус.

https://ukrainian.voanews.com/a/5994959.html

В Ірані від COVID-19 кожні дві хвилини гинуть люди
10.08.2021

Кожні дві секунди одна особа в Ірані інфікується COVID-19 й майже кожні дві хвилини одна людина вмирає від коронавірусу”, - заявили в ефірі державного телеканалу.

Зазначається, що протягом минулої доби COVID-19 забрав життя 588 іранців, а загальна кількість смертей від початку пандемії сягнула 94 603. Від початку минулого року в країні виявили 4 199 537 випадків інфікування COVID-19, з яких 40 808 - упродовж минулої доби. Експерти вказують на штам Дельта як основний двигун поширення недуги у країні.

При цьому лише близько 4% населення Ірану отримало дві дози щеплення від COVID-19.
...

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... ilini.html

А что у нас?

У чотирьох областях ситуація з COVID-19 наближається до критичної, вакцинація занадто повільна, — KSE
10 серпня 2021

"На сьогоднішній день Сумська, Тернопільська та Херсонська області показують перевищення коефіцієнта виявлення на 4%. Найбільш критична ситуація — в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Загальна кількість госпіталізацій в цих регіонах становить 100% всього приросту в Україні."
Зображення

https://focus.ua/uk/ukraine/490053-v-ch ... dlenna-kse

Недавно тут писали об Одессе, как городе без масок, забитых улиц отдыхающими... Чего добивались, то и получают.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:16

  justit написав:p.s. email от друга из Франции.
Говорит, что без сертификата о вакцинации даже в кафе не пускают


Подтверждаю, могла бы улететь туда через неделю, но... придется подождать.. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:16

  yama написав:ну так Жолобак Надежда https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ ... 0000016836
уже объяснила давно , больше привитых - больше новых штамов , вирус тоже хочет жить и вынужден приспосабливаться .

А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:30

  yama написав:
  fler написав: Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.

ну так Жолобак Надежда https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ ... 0000016836
уже объяснила давно , больше привитых - больше новых штамов , вирус тоже хочет жить и вынужден приспосабливаться .


Кстати, о вакцинации в институтах НАНУ. В одном из них недавно привили аж 16,6% сотрудников (это с учетом того, что некоторые пришли с родными - мужем, сыном и т.п.). На весь институт хватило одного дня работы бригады.
Название института оставлю при себе, звыняйте.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:44

  antey1969 написав:Давайте забудем обо всех плюсах прививок, это же и так известно.
И сосредоточимся на вопросе, почему очередная волна накрыла привитые страны.


Почему нет? Плюсы прививок (как и побочки от них) поднадоели уже, а рост заболевших в привитых странах очень интригует.. :wink:

  antey1969 написав:Полный ответ на Ваш вопрос тянет на нобелевку по биологическим наукам как минимум.
Пока же бытует мнение, что основная среда распространения - антипрививочники. Они ведь зачастую не просто антипрививочники, они еще и антимасочники, антидистанционщики и вообще индивидуумы под лозунгом "НасРать".


Меня вполне устраивает ваш неполный ответ 8)
«Нас», конечно, рать в Украине, но пока ситуация не хуже, чем в привитых странах.
fler
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Вів 10 сер, 2021 10:32
ЛОБ

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