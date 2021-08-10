fler написав:Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.
Для колективного імунітету треба вищі відсотки імунізованих. Для деяких вірусних інфекцій це 95% і вище. Третю дозу можуть вводити літнім, тому що у них ослаблена імунна відповідь. Можливо, буде "третя" доза модифікованої вакцини від Пфайзер ("для всіх").
ЛАД написав:Спасибо антипрививочникам. Темпы вакцинации сегодня могли бы быть заметно выше. Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler и её единомышленниками.
Смотрим на нашу голосовалку. Где многие? Отож. У франківській громаді кожен третій вчитель відмовився вакцинуватись від #COVID-19, у дошкільних закладах відмов ще більше. Про це розповіла начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, повідомляє «Галка». https://vseosvita.ua/news/kozhen-tretii ... 43091.html Часовню, простите, тоже я развалил? (с)
fler написав:Но почему вспышки ковида происходят там, где привилось 50% и более народу Израиль, США и др. по третьему кругу колются. И что? Число заболевших растет. Кто может объяснить сей феномен? Только не надо снова о летальности и госпитализациях, это мы уже знаем. Объясните нам рост числа заболевших именно в странах, где привито более 50% людей.
08 серпень, 2021 Associated Press США перетнули позначку у 100 тисяч щоденних заражень на COVID-19 ... За даними Університету Джонса Гопкінса, середній денний показник смертності зріс з 270 смертей два тижні тому до майже 500 смертей, зареєстрованих в п'ятницю. У січні, на піку спалаху, від COVID-19 вмирало близько 3500 осіб в день.
Особливо важка ситуація спостерігається в південних штатах, де був відзначений один з найнижчих в США рівнів вакцинації. За даними CDC, госпіталізації у Флориді, Джорджії, Алабамі, Міссісіпі, Північній Кароліні, Південній Кароліні, Теннессі і Кентуккі складають 41% від загального числа всіх госпіталізацій з COVID-19 по країні.
В Алабамі і Міссісіпі найнижчі показники вакцинації в США: за даними клініки Майо, тут повністю вакциновані менше 35% жителів.
На Флориду припадає понад 20% нових випадків заражень і госпіталізацій в країні, що в три рази перевищує частку населення штату від загальної кількості населення США. У багатьох сільських округах Флориди рівень вакцинації нижче 40%, а в цілому по штату - 49%. В суботу у Флориді був зафіксований черговий рекорд: за добу було виявлено 23 903 випадків зараження на коронавірус.
В Ірані від COVID-19 кожні дві хвилини гинуть люди 10.08.2021
“Кожні дві секунди одна особа в Ірані інфікується COVID-19 й майже кожні дві хвилини одна людина вмирає від коронавірусу”, - заявили в ефірі державного телеканалу.
Зазначається, що протягом минулої доби COVID-19 забрав життя 588 іранців, а загальна кількість смертей від початку пандемії сягнула 94 603. Від початку минулого року в країні виявили 4 199 537 випадків інфікування COVID-19, з яких 40 808 - упродовж минулої доби. Експерти вказують на штам Дельта як основний двигун поширення недуги у країні.
При цьому лише близько 4% населення Ірану отримало дві дози щеплення від COVID-19. ...
У чотирьох областях ситуація з COVID-19 наближається до критичної, вакцинація занадто повільна, — KSE 10 серпня 2021
"На сьогоднішній день Сумська, Тернопільська та Херсонська області показують перевищення коефіцієнта виявлення на 4%. Найбільш критична ситуація — в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Загальна кількість госпіталізацій в цих регіонах становить 100% всього приросту в Україні."
Кстати, о вакцинации в институтах НАНУ. В одном из них недавно привили аж 16,6% сотрудников (это с учетом того, что некоторые пришли с родными - мужем, сыном и т.п.). На весь институт хватило одного дня работы бригады. Название института оставлю при себе, звыняйте.
antey1969 написав:Давайте забудем обо всех плюсах прививок, это же и так известно. И сосредоточимся на вопросе, почему очередная волна накрыла привитые страны.
Почему нет? Плюсы прививок (как и побочки от них) поднадоели уже, а рост заболевших в привитых странах очень интригует..
antey1969 написав:Полный ответ на Ваш вопрос тянет на нобелевку по биологическим наукам как минимум. Пока же бытует мнение, что основная среда распространения - антипрививочники. Они ведь зачастую не просто антипрививочники, они еще и антимасочники, антидистанционщики и вообще индивидуумы под лозунгом "НасРать".
Меня вполне устраивает ваш неполный ответ «Нас», конечно, рать в Украине, но пока ситуация не хуже, чем в привитых странах.