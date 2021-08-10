Доказано, что прививка от гриппа защищает от серьезных последствий COVID-19

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что убедительно свидетельствует о том, что ежегодная прививка от гриппа снижает риск инсульта, сепсиса и ТГВ у пациентов с COVID-19. Пациенты с COVID-19, которые были вакцинированы против гриппа, также значительно реже посещали отделение неотложной помощи и были госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

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Анализ показал, что те, кто не проходил прививку от гриппа, имели значительно более высокую вероятность (до 20%) попасть в отделение интенсивной терапии. Они также значительно чаще обращались в отделение неотложной помощи (вероятность до 58%), чтобы заболеть сепсисом (вероятность до 45%), иметь инсульт (вероятность до 58%) и ТГВ (до На 40% вероятнее). Риск смерти не уменьшился.

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Хотя пока точно не известно, как вакцина от гриппа обеспечивает защиту от COVID-19, большинство теорий предполагают, что прививка от гриппа может укрепить врожденную иммунную систему - общие защитные механизмы, с которыми мы родились, не защищают от какого-либо одного конкретного заболевания.



По словам авторов исследования, результаты убедительно свидетельствуют о том, что вакцина против гриппа может защитить от нескольких тяжелых последствий COVID-19. Тем не менее, они настоятельно рекомендуют людям получать вакцины от COVID-19, а также ежегодную вакцину против гриппа. Они добавляют, что необходимы дополнительные исследования в форме проспективных рандомизированных контрольных испытаний, чтобы доказать и лучше понять возможную связь, но в будущем прививка от гриппа может быть использована для обеспечения повышенной защиты в странах, где вакцина COVID-19 дефицит или даже помощь в продолжающейся борьбе с инфекционными заболеваниями у лиц, уже вакцинированных против COVID-19.