А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?
В мене кілька запитань 1 Отже прийшли до того що вакциновані так само як і не вакциновані - заражаються, тобто вони в якийсь період все одно будуть перехворівшими 2 Яка різниця( або чим відрізняється) а - просто перехворівші і не вакциновані б - вакциновані і перехворівші в - вакциновані не перехворівші г - не перехворівші(бо мають сильний імунітет) З точки зору розповсюдження штамів?
Як на мене , найменш загрозлива для оточуючих група Не перехворівші і не вакциновані... Всі інши три - є однаково небезпечними самі для себе.
August 4, 2021 Flu shot found to protect against severe effects of COVID-19 ... which strongly suggested that the annual flu shot reduces the risks of stroke, sepsis, and DVT in patients with COVID-19. Patients with COVID-19 who had been vaccinated against the flu were also significantly less likely to visit the emergency department and be admitted to the intensive care unit. ... The analysis revealed that those who had not had the flu shot were significantly more likely (up to 20% more likely) to have been admitted to the ICU. They were also significantly more likely to visit the emergency department (up to 58% more likely), to develop sepsis (up to 45% more likely), to have a stroke (up to 58% more likely) and a DVT (up to 40% more likely). The risk of death was not reduced. ... Although it isn't exactly known yet how the flu vaccine provides protection against COVID-19, most theories speculate that the flu shot may boost the innate immune system—general defenses we are born with that do not protect against any one specific illness.
The results, said study authors, strongly suggest that the flu vaccine may protect against several severe effects of COVID-19. However, they strongly recommend that people receive COVID-19 vaccines as well their annual influenza vaccine. They add that more research, in the form of prospective randomized control trials, is needed to prove and better understand the possible link but, in the future, the flu shot could be used to help provide increased protection in countries where the COVID-19 vaccine is in short supply or even aid in the ongoing struggle against breakthrough cases in those individuals already vaccinated against COVID-19. ...
Доказано, что прививка от гриппа защищает от серьезных последствий COVID-19 ... что убедительно свидетельствует о том, что ежегодная прививка от гриппа снижает риск инсульта, сепсиса и ТГВ у пациентов с COVID-19. Пациенты с COVID-19, которые были вакцинированы против гриппа, также значительно реже посещали отделение неотложной помощи и были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. ... Анализ показал, что те, кто не проходил прививку от гриппа, имели значительно более высокую вероятность (до 20%) попасть в отделение интенсивной терапии. Они также значительно чаще обращались в отделение неотложной помощи (вероятность до 58%), чтобы заболеть сепсисом (вероятность до 45%), иметь инсульт (вероятность до 58%) и ТГВ (до На 40% вероятнее). Риск смерти не уменьшился. ... Хотя пока точно не известно, как вакцина от гриппа обеспечивает защиту от COVID-19, большинство теорий предполагают, что прививка от гриппа может укрепить врожденную иммунную систему - общие защитные механизмы, с которыми мы родились, не защищают от какого-либо одного конкретного заболевания.
По словам авторов исследования, результаты убедительно свидетельствуют о том, что вакцина против гриппа может защитить от нескольких тяжелых последствий COVID-19. Тем не менее, они настоятельно рекомендуют людям получать вакцины от COVID-19, а также ежегодную вакцину против гриппа. Они добавляют, что необходимы дополнительные исследования в форме проспективных рандомизированных контрольных испытаний, чтобы доказать и лучше понять возможную связь, но в будущем прививка от гриппа может быть использована для обеспечения повышенной защиты в странах, где вакцина COVID-19 дефицит или даже помощь в продолжающейся борьбе с инфекционными заболеваниями у лиц, уже вакцинированных против COVID-19.
fler написав:Не совсем так. Подтверждение этим своим взглядам я вижу на других примерах. На днях знакомый моего отца сделал прививку и через пару часов его увезла скорая в тяжелейшем состоянии. Какая была вакцина - не знаю, но мои убеждения о нужности прививок не всем подряд здесь явно подтвердились.
Сообщение уровня ОБС ( одна бабка сказала)
Разумеется Верить или нет каждый решает сам. У меня большой круг общения, но совершенно нет желания выкладывать сюда все подобные случаи, рассуждения врачей и т.д. и т.п. Без базара (Для тех, кто меня часто не понимает - имеется ввиду, что форум - не базар).
Кто вас тут знает ? В смысле, лично. Кто за вас мазу тут потянет?
Форум - еще хуже, чем базар. Форумчанка ( форумчанин) Оксана _ Онаксо тому яркое подтверждение. Думаю, тут найдутся , кто все еще помнит о ней ( нем).
В Киеве от коронавируса умерла женщина, которую до этого привили первой дозой вакцины Moderna
Об этом в комментарии для APnews сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
По его словам, погибшая вернулась в Украину из Турции 1 августа, а уже 5 августа ее провакцинировали вакциной Moderna. В тот же день она почувствовала недомогание. 9 августа ее госпитализировали в реанимацию инфекционного отделения, а 10 августа она умерла.
"Я не думаю, что в этом виновата вакцина, но расследование необходимо. И есть проблема - как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке. Поэтому есть вопрос - как провести фармако-эпидемиологическое расследование", - подчеркнул Кравченко.
Также специалист отметил и еще один момент. Скорее всего, женщину привили от коронавируса в продромальный период (когда симптомов болезни у пациента нет, но он уже инфицирован).
"Перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм "Дельта", - отметил Кравченко.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 10 сер, 2021 20:27, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler и её единомышленниками.
в теме всегда одни и те же люди . Вы думаете снаружи нас часто читают ? нашу песочницу ?
Конечно, как же иначе уменьшить население и оставить только Вас да fler, она даже могла бы во Францию, но передумала )))))) за Вами тоже хвост, остальных чипируют привяжут к 5G вышке и всё, а Вам всю жизнь убегать от нанотехнологий, а ведь Гугл уже давно знает со скольки до скольки Вы на бочке сидите))) Флер, у меня из знакомых чипировали диабетиков, Альцгеймера, после рака и простых смертных - все живы. Жалуются только, что в Сильпо чип не отсвечивает на кассе, просят доработать )))
Немного дополнительной информации о том же случае:
В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna.
В реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы №4 от коронавируса умерла 50-летняя женщина, которая недавно вернулась из Турции. При этом женщина была вакцинирована одной дозой вакцины Moderna. А заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса.
Об этом «Стране» сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
«Женщина вернулась из Турции 1 августа, 5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла», - рассказал Кравченко «Стране».
Женщина заболела коронавирусом в острой форме сразу после прививки.
Это первый случай в Украине, когда заболевание коронавирусом с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.
Кстати, вопрос безапелляционным вакцинаторам: 1. если бы её не привили, она могла бы переболеть безсимптомно, или "в лёгкой форме" (как "не-ОРЗ" или "не-гриппом")? 2. Вы всё ещё за "массовую вакцинацию" без разбора, "на коленке в переходе всем желающим, и добровольно-принудительным"?