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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:08
yama написав: ЛАД написав:
Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler
и её единомышленниками.
в теме всегда одни и те же люди . Вы думаете снаружи нас часто читают ? нашу песочницу ?
Не думаю.
Но сколько-то читают, а по цепочке расходится дальше. + наша песочница не единственная.
И я не преувеличиваю роль именно fler
. Назвал её как одного из представителей. У нас на форуме наиболее яркой.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:48
Вкладчик1234
, как-то интересно, как они определили, что она привилась больной, а не то, что все это исключительно бурное воздействие вакцины.
Ну и вытекающее из этого - она первая, кто умерла больной/привитой, но не факт, что первая больная, которая привита. Все-равно не различить симптомы - вакцина или живой вирус.
Вкладчик1234 написав:"Перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм "Дельта", - отметил Кравченко.
чудак такие интересные вопросы задает. Укололи, следущий! Какие эндемичные зоны?
Узнали бы, что она была в Турции. Что дальше? Есть какой-то протокол, что делать с пост-турецкими? Ее, собственно, после той Турции наверняка и заставили вакцинироваться.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 10 сер, 2021 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:49
centurionus написав: Binimovich написав:
Форумчанка ( форумчанин) Оксана _ Онаксо тому яркое подтверждение. Думаю, тут найдутся , кто все еще помнит о ней ( нем).
Тут знайдеться і сама вона/він/воно під іншим акаунтом.
Та вроде успокоился,ЖЖ свой ведёт и в Ютубе пургу постит
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:31
Вкладчик1234 написав:
Немного дополнительной информации о том же случае:
В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna.
В реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы №4 от коронавируса умерла 50-летняя женщина, которая недавно вернулась из Турции. При этом женщина была вакцинирована одной дозой вакцины Moderna. А заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса.
Об этом «Стране» сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
«Женщина вернулась из Турции 1 августа, 5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла», - рассказал Кравченко «Стране».
Женщина заболела коронавирусом в острой форме сразу после прививки.
Это первый случай в Украине, когда заболевание коронавирусом с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.
Кстати, вопрос безапелляционным вакцинаторам:
1. если бы её не привили, она могла бы переболеть безсимптомно, или "в лёгкой форме" (как "не-ОРЗ" или "не-гриппом")?
2. Вы всё ещё за "массовую вакцинацию" без разбора, "на коленке в переходе всем желающим, и добровольно-принудительным"?
1. А ее и так не привили. Для максимального эффекта надо 2- 4 недели после второй дозы .
2. Да.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:36
Из телеграмм-канала Коронавирус-інфо:
905 935 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 2 серпня до 8 серпня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 537 904 особи, 2 дозою — 368 031 особа.
Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 6 538 718. З них отримали 1 дозу — 4 137 071 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) —
2 401 647 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).
Итак, на 4 с хвостиком миллиона вакцинированных имеем 1 летальный случай. Хм..
Неубедительно.
Больше яду, господа антипрививочники .
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