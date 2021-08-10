RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3484348534863487

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 63
Мені вже зробили щеплення
46%
29
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
13%
8
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:08

  yama написав:
  ЛАД написав:Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler и её единомышленниками.

в теме всегда одни и те же люди . Вы думаете снаружи нас часто читают ? нашу песочницу ?

Не думаю.
Но сколько-то читают, а по цепочке расходится дальше. + наша песочница не единственная.
И я не преувеличиваю роль именно fler. Назвал её как одного из представителей. У нас на форуме наиболее яркой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19201
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4808 раз.
Подякували: 4445 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:48

Вкладчик1234, как-то интересно, как они определили, что она привилась больной, а не то, что все это исключительно бурное воздействие вакцины.
Ну и вытекающее из этого - она первая, кто умерла больной/привитой, но не факт, что первая больная, которая привита. Все-равно не различить симптомы - вакцина или живой вирус.
  Вкладчик1234 написав:"Перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм "Дельта", - отметил Кравченко.

чудак такие интересные вопросы задает. Укололи, следущий! Какие эндемичные зоны? :mrgreen: Узнали бы, что она была в Турции. Что дальше? Есть какой-то протокол, что делать с пост-турецкими? Ее, собственно, после той Турции наверняка и заставили вакцинироваться.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 10 сер, 2021 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 30.03.15
Подякував: 497 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:49

  centurionus написав:
  Binimovich написав:Форумчанка ( форумчанин) Оксана _ Онаксо тому яркое подтверждение. Думаю, тут найдутся , кто все еще помнит о ней ( нем).

Тут знайдеться і сама вона/він/воно під іншим акаунтом.

Та вроде успокоился,ЖЖ свой ведёт и в Ютубе пургу постит
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6051
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Немного дополнительной информации о том же случае:
В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna.

В реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы №4 от коронавируса умерла 50-летняя женщина, которая недавно вернулась из Турции. При этом женщина была вакцинирована одной дозой вакцины Moderna. А заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса.

Об этом «Стране» сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

«Женщина вернулась из Турции 1 августа, 5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла», - рассказал Кравченко «Стране».

Женщина заболела коронавирусом в острой форме сразу после прививки.

Это первый случай в Украине, когда заболевание коронавирусом с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.


Кстати, вопрос безапелляционным вакцинаторам:
1. если бы её не привили, она могла бы переболеть безсимптомно, или "в лёгкой форме" (как "не-ОРЗ" или "не-гриппом")?
2. Вы всё ещё за "массовую вакцинацию" без разбора, "на коленке в переходе всем желающим, и добровольно-принудительным"?


1. А ее и так не привили. Для максимального эффекта надо 2- 4 недели после второй дозы .
2. Да.
Binimovich
 
Повідомлень: 4152
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из телеграмм-канала Коронавирус-інфо:

​​905 935 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 2 серпня до 8 серпня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 537 904 особи, 2 дозою — 368 031 особа.

Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 6 538 718. З них отримали 1 дозу — 4 137 071 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) —
2 401 647 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Итак, на 4 с хвостиком миллиона вакцинированных имеем 1 летальный случай. Хм.. Неубедительно.
Больше яду, господа антипрививочники .
Binimovich
 
Повідомлень: 4152
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3484348534863487
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 761, 762, 763
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7627 3816501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 10:32
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1083)
10.08.2021 23:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.