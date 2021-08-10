Не думаю.
Но сколько-то читают, а по цепочке расходится дальше. + наша песочница не единственная.
И я не преувеличиваю роль именно fler. Назвал её как одного из представителей. У нас на форуме наиболее яркой.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:08
Не думаю.
Но сколько-то читают, а по цепочке расходится дальше. + наша песочница не единственная.
И я не преувеличиваю роль именно fler. Назвал её как одного из представителей. У нас на форуме наиболее яркой.
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:48
Вкладчик1234, как-то интересно, как они определили, что она привилась больной, а не то, что все это исключительно бурное воздействие вакцины.
Ну и вытекающее из этого - она первая, кто умерла больной/привитой, но не факт, что первая больная, которая привита. Все-равно не различить симптомы - вакцина или живой вирус.
чудак такие интересные вопросы задает. Укололи, следущий! Какие эндемичные зоны? Узнали бы, что она была в Турции. Что дальше? Есть какой-то протокол, что делать с пост-турецкими? Ее, собственно, после той Турции наверняка и заставили вакцинироваться.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 10 сер, 2021 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:49
Додано: Вів 10 сер, 2021 22:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1. А ее и так не привили. Для максимального эффекта надо 2- 4 недели после второй дозы .
2. Да.
Додано: Вів 10 сер, 2021 22:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Из телеграмм-канала Коронавирус-інфо:
905 935 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 2 серпня до 8 серпня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 537 904 особи, 2 дозою — 368 031 особа.
Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 6 538 718. З них отримали 1 дозу — 4 137 071 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) —
2 401 647 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).
Итак, на 4 с хвостиком миллиона вакцинированных имеем 1 летальный случай. Хм.. Неубедительно.
Больше яду, господа антипрививочники .
Додано: Сер 11 сер, 2021 05:54
Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России
Компания "Фейсбук" сообщила о закрытии сети противников вакцинации, которая распространяла ложные сообщения о прививках от COVID-19 и работала главным образом из России.
about.fb.com/news/2021/08/july-2021-coordinated-inauthentic-behavior-report/
Заяви про те що вакцина перетворить людей в шимпанзе
Додано: Сер 11 сер, 2021 06:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В мене четверо включно зі мною в сім'ї модерною вакцинувались, то старший син 22 роки вельми тяжко відреагував - t +39 і ломка. Причому він високотренований атлет, чи то занадто імунітет відреагував чи якісь нюанси. Як наперед визначити реакцію і чи це взагалі можливо?
Додано: Сер 11 сер, 2021 06:37
Так, можливо, зокрема, через розгорнутий аналіз крові. Є публікації про це, слід пошукати. Там кілька показників вказують на тяжкість ковіду.
До речі, нещодавно читала, що після ковіду певний час слід утриматись від спорту, щоб не перевантажувати організм, дати йому швидше відновитися.
Додано: Сер 11 сер, 2021 07:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Со страницы МОЗ в ФБ:
Дослідження на 128 тис. медичних працівників в Індонезії, яких щепили від #COVID19 вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech із січня по березень 2021 року, показали, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті, 96% у запобіганні госпіталізації та 94% у запобіганні симптоматичній хворобі.
bloom.bg/3fRvSVh
Нагадаємо, що CoronaVac — це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «знешкоджений» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.
Це стара і добре вивчена технологія. Першу інактивовану вакцину від поліомієліту створили ще в 1955 році. Сьогодні так працюють деякі вакцини від грипу, сказу, кліщового енцефаліту.
Вакцина CoronaVac безпечна, бо не містить живих компонентів вірусу та пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. 1 червня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила її для екстреного застосування.
Станом на 10 серпня Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.
Майже 1,18 млн українців уже щепилися вакциною CoronaVac, яка запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя.
Допоможіть своїм близьким записатися на щеплення проти COVID-19 та вакцинуйтесь самі. Деталі на сайті
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