RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3484348534863487

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 63
Мені вже зробили щеплення
46%
29
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
13%
8
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:08

  yama написав:
  ЛАД написав:Многие не торопятся из-за страхов, нагнетаемых fler и её единомышленниками.

в теме всегда одни и те же люди . Вы думаете снаружи нас часто читают ? нашу песочницу ?

Не думаю.
Но сколько-то читают, а по цепочке расходится дальше. + наша песочница не единственная.
И я не преувеличиваю роль именно fler. Назвал её как одного из представителей. У нас на форуме наиболее яркой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19201
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4808 раз.
Подякували: 4445 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:48

Вкладчик1234, как-то интересно, как они определили, что она привилась больной, а не то, что все это исключительно бурное воздействие вакцины.
Ну и вытекающее из этого - она первая, кто умерла больной/привитой, но не факт, что первая больная, которая привита. Все-равно не различить симптомы - вакцина или живой вирус.
  Вкладчик1234 написав:"Перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм "Дельта", - отметил Кравченко.

чудак такие интересные вопросы задает. Укололи, следущий! Какие эндемичные зоны? :mrgreen: Узнали бы, что она была в Турции. Что дальше? Есть какой-то протокол, что делать с пост-турецкими? Ее, собственно, после той Турции наверняка и заставили вакцинироваться.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 10 сер, 2021 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 30.03.15
Подякував: 497 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:49

  centurionus написав:
  Binimovich написав:Форумчанка ( форумчанин) Оксана _ Онаксо тому яркое подтверждение. Думаю, тут найдутся , кто все еще помнит о ней ( нем).

Тут знайдеться і сама вона/він/воно під іншим акаунтом.

Та вроде успокоился,ЖЖ свой ведёт и в Ютубе пургу постит
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6051
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Немного дополнительной информации о том же случае:
В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna.

В реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы №4 от коронавируса умерла 50-летняя женщина, которая недавно вернулась из Турции. При этом женщина была вакцинирована одной дозой вакцины Moderna. А заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса.

Об этом «Стране» сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

«Женщина вернулась из Турции 1 августа, 5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла», - рассказал Кравченко «Стране».

Женщина заболела коронавирусом в острой форме сразу после прививки.

Это первый случай в Украине, когда заболевание коронавирусом с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.


Кстати, вопрос безапелляционным вакцинаторам:
1. если бы её не привили, она могла бы переболеть безсимптомно, или "в лёгкой форме" (как "не-ОРЗ" или "не-гриппом")?
2. Вы всё ещё за "массовую вакцинацию" без разбора, "на коленке в переходе всем желающим, и добровольно-принудительным"?


1. А ее и так не привили. Для максимального эффекта надо 2- 4 недели после второй дозы .
2. Да.
Binimovich
 
Повідомлень: 4153
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из телеграмм-канала Коронавирус-інфо:

​​905 935 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 2 серпня до 8 серпня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 537 904 особи, 2 дозою — 368 031 особа.

Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 6 538 718. З них отримали 1 дозу — 4 137 071 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) —
2 401 647 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Итак, на 4 с хвостиком миллиона вакцинированных имеем 1 летальный случай. Хм.. Неубедительно.
Больше яду, господа антипрививочники .
Binimovich
 
Повідомлень: 4153
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 05:54

Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России



Компания "Фейсбук" сообщила о закрытии сети противников вакцинации, которая распространяла ложные сообщения о прививках от COVID-19 и работала главным образом из России.

about.fb.com/news/2021/08/july-2021-coordinated-inauthentic-behavior-report/
https://about.fb.com/wp-content/uploads ... Report.pdf

Заяви про те що вакцина перетворить людей в шимпанзе :lol:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10050
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 06:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы.


В мене четверо включно зі мною в сім'ї модерною вакцинувались, то старший син 22 роки вельми тяжко відреагував - t +39 і ломка. Причому він високотренований атлет, чи то занадто імунітет відреагував чи якісь нюанси. Як наперед визначити реакцію і чи це взагалі можливо?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4451
З нами з: 19.04.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 06:37

  Ой+ написав:
  fler написав:Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы.


В мене четверо включно зі мною в сім'ї модерною вакцинувались, то старший син 22 роки вельми тяжко відреагував - t +39 і ломка. Причому він високотренований атлет, чи то занадто імунітет відреагував чи якісь нюанси. Як наперед визначити реакцію і чи це взагалі можливо?


Так, можливо, зокрема, через розгорнутий аналіз крові. Є публікації про це, слід пошукати. Там кілька показників вказують на тяжкість ковіду.
До речі, нещодавно читала, що після ковіду певний час слід утриматись від спорту, щоб не перевантажувати організм, дати йому швидше відновитися.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 07.08.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 07:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Со страницы МОЗ в ФБ:



Дослідження на 128 тис. медичних працівників в Індонезії, яких щепили від #COVID19 вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech із січня по березень 2021 року, показали, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті, 96% у запобіганні госпіталізації та 94% у запобіганні симптоматичній хворобі.
bloom.bg/3fRvSVh

Нагадаємо, що CoronaVac — це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «знешкоджений» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Це стара і добре вивчена технологія. Першу інактивовану вакцину від поліомієліту створили ще в 1955 році. Сьогодні так працюють деякі вакцини від грипу, сказу, кліщового енцефаліту.

Вакцина CoronaVac безпечна, бо не містить живих компонентів вірусу та пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. 1 червня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила її для екстреного застосування.

Станом на 10 серпня Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.

Майже 1,18 млн українців уже щепилися вакциною CoronaVac, яка запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя.

Допоможіть своїм близьким записатися на щеплення проти COVID-19 та вакцинуйтесь самі. Деталі на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ та за телефоном 0 800 60 20 19.
Binimovich
 
Повідомлень: 4153
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3484348534863487
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 761, 762, 763
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7627 3849626
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 10:32
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1097)
11.08.2021 06:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.