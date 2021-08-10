Вкладчик1234 написав:Кстати, вопрос безапелляционным вакцинаторам: 1. если бы её не привили, она могла бы переболеть безсимптомно, или "в лёгкой форме" (как "не-ОРЗ" или "не-гриппом")?
Вы описали интересный случай, который вполне может случиться с каждым. Что будет, если подцепить ковид (любой версии) в тот же день или на следующий когда привился... Насколько я знаю более менее иммунитет на все вакцины вырабатывается на 14 день после укола, так что есть целых две недели чтоб подхватить ковид, или даже любой другой вирус. Тут надо смотреть протоколы воз по тестированию, трехэтапоному-слепому, рассматриваются ли там такие случаи или нет. То есть вирус+вакцина это усиление нагрузки и организму будет еще тяжелее бороться с вирусом, или организм посмотрит на вакцину, поймет что она мертвая и пойдет бороться с живым вирусом, а это оставит на потом. Могу лишь добавить что случай судя по всему единичный, а вопрос применим ко всем вакцинам от всех болезней. Делая прививку от столбняка нет гарантии что не подцепите столбняк в тот же день, так что, думаю опыт накопленный за годы вакцинирования от других болезней, все же говорит о пользе вакцинации.
Вкладчик1234 написав:Немного дополнительной информации о том же случае:
В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna.
В реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы №4 от коронавируса умерла 50-летняя женщина, которая недавно вернулась из Турции. При этом женщина была вакцинирована одной дозой вакцины Moderna. А заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса.
Об этом «Стране» сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
«Женщина вернулась из Турции 1 августа, 5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла», - рассказал Кравченко «Стране».
Женщина заболела коронавирусом в острой форме сразу после прививки.
Это первый случай в Украине, когда заболевание коронавирусом с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.
Кстати, вопрос безапелляционным вакцинаторам: 1. если бы её не привили, она могла бы переболеть безсимптомно, или "в лёгкой форме" (как "не-ОРЗ" или "не-гриппом")? 2. Вы всё ещё за "массовую вакцинацию" без разбора, "на коленке в переходе всем желающим, и добровольно-принудительным"?
1. А ее и так не привили. Для максимального эффекта надо 2- 4 недели после второй дозы . 2. Да.
1. С чего бы? -- точно так же кони бы двинула. Правда такого инфоповода бы не было: "вакцина Модерна ускоряет процесс инфицирования короной!!! ахтунг-ахтунг!!! максимальный репост!!!" 2. А как именно этот случай хоть как-то влияет на вот то все?
Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился. Он делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения, заявил директор группы Оксфорда по разработке вакцины Эндрю Поллард. Штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения. Такое заявление сделал во вторник, 10 августа, в Лондоне директор группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард британской парламентской группе по коронавирусу. "Проблема состоит в том, что этот вирус - не вирус корь. Если привить от кори 95 процентов населения, вирус кори больше не может передаваться.Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился", - цитирует ученого издание The Guardian.
Вкладчик1234 написав:Кстати, вопрос безапелляционным вакцинаторам: 1. если бы её не привили, она могла бы переболеть безсимптомно, или "в лёгкой форме" (как "не-ОРЗ" или "не-гриппом")?
Вы описали интересный случай, который вполне может случиться с каждым. Что будет, если подцепить ковид (любой версии) в тот же день или на следующий когда привился... Насколько я знаю более менее иммунитет на все вакцины вырабатывается на 14 день после укола, так что есть целых две недели чтоб подхватить ковид, или даже любой другой вирус. Тут надо смотреть протоколы воз по тестированию, трехэтапоному-слепому, рассматриваются ли там такие случаи или нет. То есть вирус+вакцина это усиление нагрузки и организму будет еще тяжелее бороться с вирусом, или организм посмотрит на вакцину, поймет что она мертвая и пойдет бороться с живым вирусом, а это оставит на потом. Могу лишь добавить что случай судя по всему единичный, а вопрос применим ко всем вакцинам от всех болезней. Делая прививку от столбняка нет гарантии что не подцепите столбняк в тот же день, так что, думаю опыт накопленный за годы вакцинирования от других болезней, все же говорит о пользе вакцинации.
Сфигли? -- методы "борьбы" с вакциной полностью подходят для борьбы с вирусом. Не совсем так: будет "бороться" с вакциной одновременно борясь с вирусом. Предвидя следующий вопрос, задачка:
В озере есть участок, заросший кувшинками. Каждый день этот участок увеличивается в размере в 2 раза. Известно, что кувшинки покроют всю поверхность озера за 48 дней. За сколько дней кувшинки покроют ровно половину поверхности озера?
Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился. Он делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения, заявил директор группы Оксфорда по разработке вакцины Эндрю Поллард. Штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения. Такое заявление сделал во вторник, 10 августа, в Лондоне директор группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард британской парламентской группе по коронавирусу. "Проблема состоит в том, что этот вирус - не вирус корь. Если привить от кори 95 процентов населения, вирус кори больше не может передаваться.Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился", - цитирует ученого издание The Guardian.
А что директору группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca мешает разработать вакцину от щтамма коронавируса "дельта"?..
_hunter написав:Сфигли? -- методы "борьбы" с вакциной полностью подходят для борьбы с вирусом. Не совсем так: будет "бороться" с вакциной одновременно борясь с вирусом.
если так то проблема наложения вируса на вакцину это проблема не только ковида, а любой другой вакцины, той же кори.. Описанный случай как бы намекает на пользу самоизоляции до и после вакцинации, до появления иммунитета
за 48 дней. За сколько дней кувшинки покроют ровно половину поверхности озера?
47, если мои расчеты верны
_hunter написав:А что директору группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca мешает разработать вакцину от щтамма коронавируса "дельта"?..
st512 написав:если так то проблема наложения вируса на вакцину это проблема не только ковида, а любой другой вакцины, той же кори.. Описанный случай как бы намекает на пользу самоизоляции до и после вакцинации, до появления иммунитета
за 48 дней. За сколько дней кувшинки покроют ровно половину поверхности озера?
47, если мои расчеты верны
_hunter написав:А что директору группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca мешает разработать вакцину от щтамма коронавируса "дельта"?..
Опять же: не совсем так. Проблемы наложения _того же вируса_ на вакцину вообще не существует. А в случае с некоторыми вирусами -- это единственный способ спасти человека от смерти. Есть проблема наложения вакцины на "чужой" вирус -- но к описанному случаю это никакого отношения не имеет.
"тройное-слепое" -- это всего лишь небольшая задержка. Директор же группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca нагнетает так, будто бы от "дельты" вакцину разработать невозможно...
st512 написав:если так то проблема наложения вируса на вакцину это проблема не только ковида, а любой другой вакцины, той же кори.. Описанный случай как бы намекает на пользу самоизоляции до и после вакцинации, до появления иммунитета
за 48 дней. За сколько дней кувшинки покроют ровно половину поверхности озера?
47, если мои расчеты верны
_hunter написав:А что директору группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca мешает разработать вакцину от щтамма коронавируса "дельта"?..
Опять же: не совсем так. Проблемы наложения _того же вируса_ на вакцину вообще не существует. А в случае с некоторыми вирусами -- это единственный способ спасти человека от смерти. Есть проблема наложения вакцины на "чужой" вирус -- но к описанному случаю это никакого отношения не имеет.
"тройное-слепое" -- это всего лишь небольшая задержка. Директор же группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca нагнетает так, будто бы от "дельты" вакцину разработать невозможно...
судя по всему от "дельты" вакцину разработать невозможно, потому что дельта, размножается там, где нет имунных антител, и мне кажется что и имунитет от неё не приобретается...