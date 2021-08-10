Додано: Сер 11 сер, 2021 08:22

Вкладчик1234 написав: Кстати, вопрос безапелляционным вакцинаторам:

1. если бы её не привили, она могла бы переболеть безсимптомно, или "в лёгкой форме" (как "не-ОРЗ" или "не-гриппом")? Кстати, вопрос безапелляционным вакцинаторам:1. если бы её не привили, она могла бы переболеть безсимптомно, или "в лёгкой форме" (как "не-ОРЗ" или "не-гриппом")?

Вы описали интересный случай, который вполне может случиться с каждым. Что будет, если подцепить ковид (любой версии) в тот же день или на следующий когда привился... Насколько я знаю более менее иммунитет на все вакцины вырабатывается на 14 день после укола, так что есть целых две недели чтоб подхватить ковид, или даже любой другой вирус. Тут надо смотреть протоколы воз по тестированию, трехэтапоному-слепому, рассматриваются ли там такие случаи или нет. То есть вирус+вакцина это усиление нагрузки и организму будет еще тяжелее бороться с вирусом, или организм посмотрит на вакцину, поймет что она мертвая и пойдет бороться с живым вирусом, а это оставит на потом.Могу лишь добавить что случай судя по всему единичный, а вопрос применим ко всем вакцинам от всех болезней. Делая прививку от столбняка нет гарантии что не подцепите столбняк в тот же день, так что, думаю опыт накопленный за годы вакцинирования от других болезней, все же говорит о пользе вакцинации.