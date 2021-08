Додано: Сер 11 сер, 2021 11:00

Ой+ написав:

Так, у нового штаму підвищена швидкість поширення. Він передається на 25% швидше, ніж дельта-штам коронавірусу. Крім того, він більш патогенний і трансмісійний. Його летальність становить понад 82%, особливо для вікової категорії 45 + років. https://www.slovoidilo.ua/2021/08/11/no ... onosnistyu У США знайшли новий йота-штам коронавірусу з найвищою смертоносністюТак, у нового штаму підвищена швидкість поширення. Він передається на 25% швидше, ніж дельта-штам коронавірусу. Крім того, він більш патогенний і трансмісійний. Його летальність становить понад 82%, особливо для вікової категорії 45 + років.

Це круто. Це круто.

Це не круто, це тупокомментарий под статьей:"Бляха, та найміть собі вже наукового редактора! Ви хоч самі статтю читали, про яку пишите? Схоже що ні! "Modeling accounting for infections and deaths due to B.1.526, B.1.1.7, and non-VOC/VOI variants suggests that B.1.526 increased IFR in older adults: by 46% (95% CI: 7.4 – 84%) among 45-64 year-olds [absolute IFR: 0.42% (95% CI: 0.31 – 0.54%) vs. 0.29% (95% CI: 0.15 – 0.44%) baseline risk]; 82% (95% CI: 20 – 140%) among 65-74 year-olds [absolute IFR: 1.9% (95% CI: 1.2 – 2.5%) vs. 1.0% (95% CI: 0.57 – 2.5%) baseline risk], and 62% (95% CI: 45 – 80%) among 75+ [absolute IFR: 6.7% (95% CI: 5.9 – 7.4%) vs. 4.1% (95% CI: 2.2 – 6.3%) baseline risk], during Nov 2020 – Apr 2021;" Ну і де тут про летальністю 82%? Це ж треба так вкурвити з самого ранку. По хорошому, з вас спростування, а журналісту/редактору треба вдарити по гаманцю(можна і по обличчю)."