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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 сер, 2021 12:16
В Украине такое принимать точно не будут, ситуация внутри страны слишком «горячая» - майдан будет сразу.
хай выходят на антипрививочный майдан, главное чтоб все в одном месте собрались и стояли до последнего
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st512
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Сер 11 сер, 2021 13:04
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