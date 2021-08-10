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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3486348734883489

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 64
Мені вже зробили щеплення
45%
29
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:16

В Украине такое принимать точно не будут, ситуация внутри страны слишком «горячая» - майдан будет сразу.

хай выходят на антипрививочный майдан, главное чтоб все в одном месте собрались и стояли до последнего
st512
 
Повідомлень: 945
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  #<1 ... 3486348734883489
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