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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3486348734883489

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 65
Мені вже зробили щеплення
46%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:16

В Украине такое принимать точно не будут, ситуация внутри страны слишком «горячая» - майдан будет сразу.

хай выходят на антипрививочный майдан, главное чтоб все в одном месте собрались и стояли до последнего
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:52

В США сообщают об опасности очередного штамма коронавируса, получившего название "Йота" (9-я буква греческого алфавита). Впервые выявили его ещё в ноябре 2020-го года, но по состоянию на сейчас он обнаружен уже "во всех 52 (sic!) штатах США" и 27 странах мира (у США вообще-то в составе 50 штатов, округ Колумбия и несколько островных территорий).

Характеристики штамма настораживают: его скорость распространения выше прочих вариаций на 25%, смертность среди лиц старше 45 лет от него выше на 62-82%, и в 10% случаев он преодолевает иммунитет у переболевших. В общем говоря, не одна НАН Украины нас "обнадёживает".

P.S. Некоторые источники ошибочно интерпретировали исходный текст и заявляют, что смертность от "Йоты" может "составлять до 82%" - ну уж нет, не настолько всё печально.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:05

После сообщения о смерти женщины после введения вакцины Moderna , редакция выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac.
Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины.
"В начале лета уже был подобный случай. Взрослый мужчина на третий день после вакцинации китайским CoronaVac попал в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с подозрением на ковид. В результате умер в условиях стационара", - рассказал редакции Кравченко, сославшись на слова медиков, которые лечили этого пациента.

При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:42

  Ой+ написав:
  fler написав:Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы.


В мене четверо включно зі мною в сім'ї модерною вакцинувались, то старший син 22 роки вельми тяжко відреагував - t +39 і ломка. Причому він високотренований атлет, чи то занадто імунітет відреагував чи якісь нюанси. Як наперед визначити реакцію і чи це взагалі можливо?

с чего вы взяли, что спортсмен = здоровый? Давно известно, что у спортсменов иммунитет никакой. Если на пальцах, иммунная система между строительством мышц и строительством антител выбирает мышцы.
пс. дальше увидел, вы сами себе ответили.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 11 сер, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:44

  st512 написав:
В Украине такое принимать точно не будут, ситуация внутри страны слишком «горячая» - майдан будет сразу.

хай выходят на антипрививочный майдан, главное чтоб все в одном месте собрались и стояли до последнего

майдана без денег не бывает
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:49

  Вкладчик1234 написав:При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.
[/quote]
нельзя такое разглашать
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:54

  Вкладчик1234 написав:
В США сообщают об опасности очередного штамма коронавируса, получившего название "Йота" (9-я буква греческого алфавита). Впервые выявили его ещё в ноябре 2020-го года, но по состоянию на сейчас он обнаружен уже "во всех 52 (sic!) штатах США" и 27 странах мира (у США вообще-то в составе 50 штатов, округ Колумбия и несколько островных территорий).

Характеристики штамма настораживают: его скорость распространения выше прочих вариаций на 25%, смертность среди лиц старше 45 лет от него выше на 62-82%, и в 10% случаев он преодолевает иммунитет у переболевших. В общем говоря, не одна НАН Украины нас "обнадёживает".

P.S. Некоторые источники ошибочно интерпретировали исходный текст и заявляют, что смертность от "Йоты" может "составлять до 82%" - ну уж нет, не настолько всё печально.

The B.1.526 variant of SARS-CoV-2, also known as the lota variant, was first identified in New York City in November 2020.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:10

  Вкладчик1234 написав:
После сообщения о смерти женщины после введения вакцины Moderna , редакция выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac.
Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины.
"В начале лета уже был подобный случай. Взрослый мужчина на третий день после вакцинации китайским CoronaVac попал в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с подозрением на ковид. В результате умер в условиях стационара", - рассказал редакции Кравченко, сославшись на слова медиков, которые лечили этого пациента.

При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.

А сколько продавцов огурцов огурцы продают, а люди потом помирают... ;) 6млн. общих вакцинаций вижу кому-то как штырь в заднице, покоя не даёт )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:17

  Вкладчик1234 написав:После сообщения о смерти женщины после введения вакцины Moderna , редакция выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac.
Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины.
"Взрослый мужчина на третий день после вакцинации китайским CoronaVac попал в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с подозрением на ковид. В результате умер в условиях стационара", - рассказал редакции Кравченко.
При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.

Интересно, сколько еще таких историй в целом по стране не предавали огласке, если только в одной больнице уже 2 случая не удалось скрыть :roll:
fler
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