После сообщения о смерти женщины после введения вакцины Moderna , редакция выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac. Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины. "В начале лета уже был подобный случай. Взрослый мужчина на третий день после вакцинации китайским CoronaVac попал в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с подозрением на ковид. В результате умер в условиях стационара", - рассказал редакции Кравченко, сославшись на слова медиков, которые лечили этого пациента.
При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.
fler написав:Она - Болела средне-тяжко, лежала в больнице. Реакция на обе дозы - температура 39,5 и симптомы.
В мене четверо включно зі мною в сім'ї модерною вакцинувались, то старший син 22 роки вельми тяжко відреагував - t +39 і ломка. Причому він високотренований атлет, чи то занадто імунітет відреагував чи якісь нюанси. Як наперед визначити реакцію і чи це взагалі можливо?
с чего вы взяли, что спортсмен = здоровый? Давно известно, что у спортсменов иммунитет никакой. Если на пальцах, иммунная система между строительством мышц и строительством антител выбирает мышцы. пс. дальше увидел, вы сами себе ответили.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 11 сер, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
В США сообщают об опасности очередного штамма коронавируса, получившего название "Йота" (9-я буква греческого алфавита). Впервые выявили его ещё в ноябре 2020-го года, но по состоянию на сейчас он обнаружен уже "во всех 52 (sic!) штатах США" и 27 странах мира (у США вообще-то в составе 50 штатов, округ Колумбия и несколько островных территорий).
Характеристики штамма настораживают: его скорость распространения выше прочих вариаций на 25%, смертность среди лиц старше 45 лет от него выше на 62-82%, и в 10% случаев он преодолевает иммунитет у переболевших. В общем говоря, не одна НАН Украины нас "обнадёживает".
P.S. Некоторые источники ошибочно интерпретировали исходный текст и заявляют, что смертность от "Йоты" может "составлять до 82%" - ну уж нет, не настолько всё печально.
The B.1.526 variant of SARS-CoV-2, also known as the lota variant, was first identified in New York City in November 2020.
После сообщения о смерти женщины после введения вакцины Moderna , редакция выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac. Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины. "В начале лета уже был подобный случай. Взрослый мужчина на третий день после вакцинации китайским CoronaVac попал в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с подозрением на ковид. В результате умер в условиях стационара", - рассказал редакции Кравченко, сославшись на слова медиков, которые лечили этого пациента.
При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.
А сколько продавцов огурцов огурцы продают, а люди потом помирают... 6млн. общих вакцинаций вижу кому-то как штырь в заднице, покоя не даёт )))
Вкладчик1234 написав:После сообщения о смерти женщины после введения вакцины Moderna , редакция выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac. Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины. "Взрослый мужчина на третий день после вакцинации китайским CoronaVac попал в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с подозрением на ковид. В результате умер в условиях стационара", - рассказал редакции Кравченко. При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.
Интересно, сколько еще таких историй в целом по стране не предавали огласке, если только в одной больнице уже 2 случая не удалось скрыть
fler написав:Интересно, сколько еще таких историй в целом по стране не предавали огласке, если только в одной больнице уже 2 случая не удалось скрыть
Каких "таких историй"? -- историй вида
Продовжують надходити тривожні повідомлення про побічні ефекти вакцини CoviShield від АстриЦенеки . На цей раз лихо спіткало 40 річну лікарку . Через тиждень після першого щеплення від неї пішов чоловік до 25 річної невакцинованої медсестри
? Потому и решили огласке не предавать, что не особо образованный народ из статистически незначимых событий начнет теории заговора строить...
После сообщения о смерти женщины после введения вакцины Moderna , редакция выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac. Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины. "В начале лета уже был подобный случай. Взрослый мужчина на третий день после вакцинации китайским CoronaVac попал в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с подозрением на ковид. В результате умер в условиях стационара", - рассказал редакции Кравченко, сославшись на слова медиков, которые лечили этого пациента.
При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.
А сколько продавцов огурцов огурцы продают, а люди потом помирают... 6млн. общих вакцинаций вижу кому-то как штырь в заднице, покоя не даёт )))
Собаки лают, а караван идет. Украина вышла уже на 140 000 вакцинаций в сутки
Врачей Киевской городской клинической больницы №4, где ранее вакцинированная пациентка умерла от коронавируса, после публикации, вызывают "на ковер" в Киевский городской департамент здравоохранения.
Начальство хочет выяснить, от кого из медперсонала произошла утечка информации об этом инциденте в СМИ. При этом руководство не собирается расследовать причины гибели пациентки, которая умерла от коронавируса после дозы вакцины Moderna.
Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины.
"На завтра в Киевский городской департамент здравоохранения вызывают всю смену врачей, дежуривших вчера в инфекционном отделении Киевской городской клинической больницы №4. Их заставят писать объяснительные - кто и где находился поминутно. При этом вопрос фармако-эпидемиологического расследования этого случая не стоит вообще. Всех интересует исключительно вопрос, как произошла утечка информации в СМИ о смерти вакцинированной пациентки", - заявил Сергей Кравченко.
Он добавил, что врачам угрожают увольнением. Причем не в первый раз.
"Врачам угрожают. Причем, как они мне сообщили, это не первая угроза администрации больницы и Киевского гордепартамента здравоохранения. До этого им угрожали, что те врачи, которые не вакцинируются, будут уволены", - уточнил Сергей Кравченко.
В соцсетях с утра бушуют страсти про "новый" штамм йота "с летальностью 82%". Как водится, к реальности эти слухи имеют весьма опосредованное отношение: йоту, он же B.1.526 обнаружили в Нью-Йорке еще в ноябре 2020 года, то есть тогда же, когда и альфу (B.1.17), который (альфа) с тех пор успел вызвать нехилую волну в целом ряде европейских стран, а затем был благополучно вытеснен дельтой. Собственно, B.1.526 уже тоже почти вытеснен дельтой, вот только никаких дел он наделать не успел, потому что не очень заразный.
Что касается летальности, то это не "чистая" летальность, а IFR, Infection Fatality Ratio, то есть отношение умерших ко всем инфицированным. Очевидно, до момента, пока эпидемия не закончилась, корректно подсчитать IFR невозможно, так что чаще говорят о CFR, Case Fatality Ratio, отношении умерших ко всем выявленным случаям. Авторы препринта [1], от которого и пошла новая волна про 82%, вычисляли IFR, исходя из своей модели, то есть это оценка, а не реальные данные – хотя, разумеется, в модель закладывали реальную статистику по смертям с нобря 2020 по апрель 2021. И у ученых получилось, что при заражении йота-штаммом в группе от 64 до 75 лет умирало на 82% больше, чем при заражении предыдущими штаммами (напомню, дело происходило до дельты). То есть вычисленный ими IFR отличался от исходного менее, чем вдвое. В других возрастных группах разница была и того меньше.
При этом вакцинированных среди зараженных не было. Насколько хорошо йота может пробивать вакцинный иммунитет, мы не знаем, но авторы пишут, что это, видимо, маловероятно.
Ну и подытоживая: йота, альфа и прочие подозрительные или даже доказано опасные штаммы сейчас неакутальны: в силу своей выдающейся заразности дельта-штамм обошел всех конкурентов и стремится стать главным везде, куда он попадает. Собственно, на всех континентах, кроме Южной Америки и, возможно, Африки, процент дельты в образцах, взятых у пациентов, крутится вокруг 90%. Я подробно писала о дельте и его свойствах недавно [2], и, хотя хорошая новость заключается в том, что он вытеснил и все штаммы с весьма неприятными мутациями, уводящими вирус из-под иммунного ответа, плохая в том, что новые такие варианты уже будут возникать на базе дельты. И вот это уже будет по-настоящему проблемой.
После сообщения о смерти женщины после введения вакцины Moderna , редакция выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac. Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины. "В начале лета уже был подобный случай. Взрослый мужчина на третий день после вакцинации китайским CoronaVac попал в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с подозрением на ковид. В результате умер в условиях стационара", - рассказал редакции Кравченко, сославшись на слова медиков, которые лечили этого пациента.
При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.
А сколько продавцов огурцов огурцы продают, а люди потом помирают... 6млн. общих вакцинаций вижу кому-то как штырь в заднице, покоя не даёт )))
соседка по даче побрызгала сливу, рядом расли помидоры, поев которых отравилась так, что еле выжила, поэтому вся зелень-лотерея