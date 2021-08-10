... Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины. ...
Національна медична палата України — громадська спілка, заснована приватним підприємством «Медична компанія "Дарниця"» та благодійною організацією «Міжнародне медичне товариство» 15 листопада 2013 року[1][2][3][4]. Керівником спілки з часу заснування є Кравченко Сергій Володимирович[2]. Представники ГС також здійснювали керівництво секретаріатом міжфракційного депутатського об’єднання «Здоров’я нації — основа благополуччя Держави!» Верховної Ради України VIII скликання, співголовами якого були члени фракції Блок Петра Порошенка Валерій Карпунцов та фракції Опозиційний блок Тетяна Бахтеєва[5], голова Комітету з питань охорони здоров'я 2006 — 2014 рр.
Історія створення
Організацію зареєстровано 15 листопада 2013 року[2]. Засновниками є ПП «Медична компанія "Дарниця"» та БО «Міжнародне медичне товариство». Остання заснована у 2010 році як БО «Благодійний фонд "Свідомість"», із серпня 2013 року перейменована на «Міжнародне медичне товариство» (уповноважена особа Приколіба О.В.)[2][1][3].
Діяльність
НМПУ проводить нагородження лікарів та медичних діячів у різних регіонах України[3][1][6][7]. Єдиний вид діяльності згідно з ЄДРПОУ:
"94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)"[8]
С Кравченко все ясно. В свое время на финансе.юа часто встречался аналогичный персонаж - "президент Украинского аналитического центра", впоследствии, как он сам написал, оказалось, что этот центр состоит из 3-х человек и содержится на "его личные средства".
Кстати, с вражеского сайта
04 января 2021
Заявление украинских властей о невозможности регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются ложью. Об этом заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко на своей странице в Facebook (https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1850929180).
Он обратился к главе Минздрава страны Максиму Степанову и его заместителю Виктору Ляшко, депутату Михаилу Радуцкому, а также к изданию «Украинская правда» и призвал «прекратить врать украинскому народу». ...
Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог: ... Что касается самой мутации в гене, кодирующий С-белок, там значительных мутаций не произошло, поэтому все разработанные вакцины будут иммуногены к этому штамму вируса. Мало того, если произойдут значительные мутации в этом гене, кодирующем С-белок, технология производства вакцин позволяет очень быстро произвести соответствующие изменения и начать производить вакцину с учетом этой мутации".
yanyura написав:"президент Украинского аналитического центра", впоследствии, как он сам написал, оказалось, что этот центр состоит из 3-х человек и содержится на "его личные средства".
все же они успевают делать много интересных табличек и анализов и их мнением интересуются. В отличии от вашего.
Да интересуйтесь на здоровье этими интересными табличками, я вовсе не против этого. Я против того, что они публикуют личные мнения прикрываясь громкими названиями: - Национальная медицинская палата Украины - Украинский аналитический центр и т.п.
Ведь если будет не такое громкое название "организации", а просто "блог такого-то", большинство даже не обратит внимание на мнение частного лица, а "Президент...", "Глава..." громко звучит и невольно вызывает доверие, как же, такая именитая организация просто не может сообщать недостоверное или всего лишь личное мнение.