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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3487348834893490

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 65
Мені вже зробили щеплення
46%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Binimovich написав:Собаки лают, а караван идет. Украина вышла уже на 140 000 вакцинаций в сутки

ну наконец-то все желающие уколятся и перестанут выть по ночам.
ВСЕ желающие вакцинироваться воют по ночам? Шо вы курите ? Я тоже хочу
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:19

  IgA написав:Выдыхайте, ничего страшного в йоте нет

какая следующая буква?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:21

  Вкладчик1234 написав:
...
Об этом редакции сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины.
...

Національна медична палата України — громадська спілка, заснована приватним підприємством «Медична компанія "Дарниця"» та благодійною організацією «Міжнародне медичне товариство» 15 листопада 2013 року[1][2][3][4]. Керівником спілки з часу заснування є Кравченко Сергій Володимирович[2]. Представники ГС також здійснювали керівництво секретаріатом міжфракційного депутатського об’єднання «Здоров’я нації — основа благополуччя Держави!» Верховної Ради України VIII скликання, співголовами якого були члени фракції Блок Петра Порошенка Валерій Карпунцов та фракції Опозиційний блок Тетяна Бахтеєва[5], голова Комітету з питань охорони здоров'я 2006 — 2014 рр.


Історія створення

Організацію зареєстровано 15 листопада 2013 року[2]. Засновниками є ПП «Медична компанія "Дарниця"» та БО «Міжнародне медичне товариство». Остання заснована у 2010 році як БО «Благодійний фонд "Свідомість"», із серпня 2013 року перейменована на «Міжнародне медичне товариство» (уповноважена особа Приколіба О.В.)[2][1][3].


Діяльність

НМПУ проводить нагородження лікарів та медичних діячів у різних регіонах України[3][1][6][7]. Єдиний вид діяльності згідно з ЄДРПОУ:

"94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)"[8]

https://bit.ly/3fV85DR
- https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /38980547/

С Кравченко все ясно. В свое время на финансе.юа часто встречался аналогичный персонаж - "президент Украинского аналитического центра", впоследствии, как он сам написал, оказалось, что этот центр состоит из 3-х человек и содержится на "его личные средства".

Кстати, с вражеского сайта
04 января 2021

Заявление украинских властей о невозможности регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются ложью. Об этом заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко на своей странице в Facebook (https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1850929180).

Он обратился к главе Минздрава страны Максиму Степанову и его заместителю Виктору Ляшко, депутату Михаилу Радуцкому, а также к изданию «Украинская правда» и призвал «прекратить врать украинскому народу».
...

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/ ... 8070.shtml

И еще о Ковид-дельта от "военного эпидемиолога"
04.01.2021

Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог:
...
Что касается самой мутации в гене, кодирующий С-белок, там значительных мутаций не произошло, поэтому все разработанные вакцины будут иммуногены к этому штамму вируса. Мало того, если произойдут значительные мутации в этом гене, кодирующем С-белок, технология производства вакцин позволяет очень быстро произвести соответствующие изменения и начать производить вакцину с учетом этой мутации".

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/s_k ... protsess_/

Т.ч., если верить Кравченко, дельта совершенно не страшна и существующие вакцины с ней легко справятся.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 11 сер, 2021 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:22

  Binimovich написав:
Ромасик написав:
  Binimovich написав:Собаки лают, а караван идет. Украина вышла уже на 140 000 вакцинаций в сутки

ну наконец-то все желающие уколятся и перестанут выть по ночам.
ВСЕ желающие вакцинироваться воют по ночам? Шо вы курите ? Я тоже хочу

не читайте официальные источники ковыд19 перед сном :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:26

  yanyura написав:"президент Украинского аналитического центра", впоследствии, как он сам написал, оказалось, что этот центр состоит из 3-х человек и содержится на "его личные средства".

все же они успевают делать много интересных табличек и анализов и их мнением интересуются. В отличии от вашего.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:37

  Ромасик написав:
  yanyura написав:"президент Украинского аналитического центра", впоследствии, как он сам написал, оказалось, что этот центр состоит из 3-х человек и содержится на "его личные средства".

все же они успевают делать много интересных табличек и анализов и их мнением интересуются. В отличии от вашего.

Да интересуйтесь на здоровье этими интересными табличками, я вовсе не против этого. Я против того, что они публикуют личные мнения прикрываясь громкими названиями:
- Национальная медицинская палата Украины
- Украинский аналитический центр
и т.п.

Ведь если будет не такое громкое название "организации", а просто "блог такого-то", большинство даже не обратит внимание на мнение частного лица, а "Президент...", "Глава..." громко звучит и невольно вызывает доверие, как же, такая именитая организация просто не может сообщать недостоверное или всего лишь личное мнение.
yanyura
 
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