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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и ученые из Колумбийского университета исследовали скорость передачи, способность ускользать от иммунитета и уровень смертности от варианта коронавируса "йота", обнаруженного в США.

Оказалось, что этот штамм имеет высокую трансмиссивность и лучше ускользает от иммунитета, чем ранее циркулировавшие варианты. Также он может увеличить уровень смертности на 62–82% среди пожилых людей.

Результаты исследования доступны на сайте препринтов medRxiv.

Штамм SARS-CoV-2, классифицированный в США и ВОЗ как "йота" или B.1.526, еще не был должным образом охарактеризован. Для его изучения авторы собрали данные в Нью-Йорке, где он и появился.

Было установлено, что скорость передачи инфекции в районе, где изначально обнаружили "йоту", была выше, чем в других районах Нью-Йорка, и затем увеличивалась в течение нескольких недель. Его передаваемость примерно на 15-25% выше, чем у ранее циркулировавших вариантов. Причем он ускользнул от иммунитета у примерно 10% инфицированных людей.

Кроме того, B.1.526 существенно увеличил уровень смертности у пожилых людей (по сравнению с базовым, установленным для ранее существовавших вариантов):

на 46% среди людей 45-64 лет;
на 82% среди людей 65-74 лет;
на 62% среди лиц старше 75 лет.
vitaliian
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