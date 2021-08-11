Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и ученые из Колумбийского университета исследовали скорость передачи, способность ускользать от иммунитета и уровень смертности от варианта коронавируса "йота", обнаруженного в США.



Оказалось, что этот штамм имеет высокую трансмиссивность и лучше ускользает от иммунитета, чем ранее циркулировавшие варианты. Также он может увеличить уровень смертности на 62–82% среди пожилых людей.



Результаты исследования доступны на сайте препринтов medRxiv.



Штамм SARS-CoV-2, классифицированный в США и ВОЗ как "йота" или B.1.526, еще не был должным образом охарактеризован. Для его изучения авторы собрали данные в Нью-Йорке, где он и появился.



Было установлено, что скорость передачи инфекции в районе, где изначально обнаружили "йоту", была выше, чем в других районах Нью-Йорка, и затем увеличивалась в течение нескольких недель. Его передаваемость примерно на 15-25% выше, чем у ранее циркулировавших вариантов. Причем он ускользнул от иммунитета у примерно 10% инфицированных людей.



Кроме того, B.1.526 существенно увеличил уровень смертности у пожилых людей (по сравнению с базовым, установленным для ранее существовавших вариантов):



на 46% среди людей 45-64 лет;

на 82% среди людей 65-74 лет;

на 62% среди лиц старше 75 лет.