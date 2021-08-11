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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 65
Мені вже зробили щеплення
46%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и ученые из Колумбийского университета исследовали скорость передачи, способность ускользать от иммунитета и уровень смертности от варианта коронавируса "йота", обнаруженного в США.

Оказалось, что этот штамм имеет высокую трансмиссивность и лучше ускользает от иммунитета, чем ранее циркулировавшие варианты. Также он может увеличить уровень смертности на 62–82% среди пожилых людей.

Результаты исследования доступны на сайте препринтов medRxiv.

Штамм SARS-CoV-2, классифицированный в США и ВОЗ как "йота" или B.1.526, еще не был должным образом охарактеризован. Для его изучения авторы собрали данные в Нью-Йорке, где он и появился.

Было установлено, что скорость передачи инфекции в районе, где изначально обнаружили "йоту", была выше, чем в других районах Нью-Йорка, и затем увеличивалась в течение нескольких недель. Его передаваемость примерно на 15-25% выше, чем у ранее циркулировавших вариантов. Причем он ускользнул от иммунитета у примерно 10% инфицированных людей.

Кроме того, B.1.526 существенно увеличил уровень смертности у пожилых людей (по сравнению с базовым, установленным для ранее существовавших вариантов):

на 46% среди людей 45-64 лет;
на 82% среди людей 65-74 лет;
на 62% среди лиц старше 75 лет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:00

Свидетелям всемогущего естественного иммунитета:
Отсюда можно сделать два простых вывода:
1. Вакцины на основе S-белка из референсного варианта вируса (Спутник V и КовиВак) должны защищать от вариантов Альфа и Дельта, хотя и с меньшей эффективностью.
2. Естественный иммунитет у переболевших вариантом Альфа будет защищать от заражения вариантом Дельта намного хуже вакцинации.

https://habr.com/ru/post/572490/
#неболейте :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:45

  _hunter написав:2. Естественный иммунитет у переболевших вариантом Альфа будет защищать от заражения вариантом Дельта намного хуже вакцинации.
Така примітивненька маніпуляція.....
Якщо людина перехворіла АЛЬФА то від зараження ДЕЛЬТА....
1 Так вакцинація не захищає від зараження
2 Вакцинація дозволяє легше перенести захворювання
3 Тоді логічно поставити наступне запитання
А ті хто перехворів АЛЬФА у випадку зараження ДЕЛЬТА будуть легше чи гірше переносити хворобу в порівнянні з отримавшими вакцинацію?

А відповіді на це запитання,так скромненько ніхто не пише....
Адже ковідістерики , головною перевагою вакцинації заявляли легше протікання хвороби.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:51

Ай-я-яй....Пора заборонити займатись сексом і колоти інєкції на пару років,адже
У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини померли від СНІДу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦГЗ в Facebook.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2021 року:
гетеросексуальний — 845; - підвид сексу
гомосексуальний — 46; - підвид сексу
парентеральний — 525; - спосіб введення ліків(укол)
вертикальний — 146;
невідомий — 2. Джерело: https://censor.net/ua/n3282292
1 Захворіло в 2 рази більше ніж від ковіду
2Померло в 10 разів більше ніж від ковіду...

Куди дивляться ковідістерики? - тут таке велике поле для локдаунів/карантинів....
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 12 сер, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

06cf7f4-koronavirus
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:05

  budivelnik написав:
гетеросексуальний — 845;
гомосексуальний — 46;
парентеральний — 525;
вертикальний — 146;
невідомий — 2.

у мееня вопрос как они это узнали, инфицированный припомнил все свои связи за год или анонимный опрос.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:09

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:
гетеросексуальний — 845;
гомосексуальний — 46;
парентеральний — 525;
вертикальний — 146;
невідомий — 2.
у мееня вопрос как они это узнали, инфицированный припомнил все свои связи за год или анонимный опрос.
1 Сексуальні контакти - так само як і з венеричними хворобами - виявляють ланцюжок
2 Парентеральний - в 99,999% це наркомани , є місця уколів, є зараження ВІЛ...
3 Що таке вертикальний - я не знаю
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37

Пока вакцинация не даёт результата, появляются все новые штамы вируса COVID-19.
Ученые из США обнаружили новый штамм коронавируса Йота, или B.1.526. Он может повысить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей.

Исследование опубликовали на медицинском портале medrxiv.org. Отмечается, что этот вариант COVID-19 имеет значительно более высокую трансмиссивность и потенциал иммунного ускользания, чем ранее циркулировавшие варианты.

Лабораторные исследования показали, что этот вариант умеренно устойчив к нейтрализации терапевтическими моноклональными антителами и антителами, индуцированными вакциной или инфекцией.

Скорость передачи варианта B.1.526 на 15-25% выше, чем у ранее распространенных штаммов. Более того, данные показали, что этот вариант может вызывать прорывные инфекции у 0-10% населения.

Штамм Йота увеличивает смертность от инфекции на 46, 82 и 62% у лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет соответственно.

Впервые штамм Йота обнаружили у жителя Нью-Йорка в ноябре 2020 года. Позже этот вариант зафиксировали во всех 52 штатах США, а также в 27 странах мира.

Штаммов коронавируса существует тысячи. Но "значимыми" из всех них на данный момент признаны шесть: Кластер 5, Альфа, Бета, Гамма, Линия B.1.525 и Дельта. Четыре из этих штаммов Всемирная организация здравоохранения признала "вызывающими озабоченность".
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:48

В Ровенской области массово распространяется штамм коронавируса "Дельта". У 80% больных COVID-19 подтверждена именно эта мутация.

Об этом заявил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

По его словам, только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%. Штамм крайне быстро распространяется.

"Новый штамм коронавируса "Дельта", который сейчас доминирует в Ровенской области – очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом", - утверждает Сафонов.

"Патриоты" привезли подарочки от "западных партнёров"
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:3 Що таке вертикальний - я не знаю

Думаю, це інфікування дитини при народженні
Faceless
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