Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и ученые из Колумбийского университета исследовали скорость передачи, способность ускользать от иммунитета и уровень смертности от варианта коронавируса "йота", обнаруженного в США.
Оказалось, что этот штамм имеет высокую трансмиссивность и лучше ускользает от иммунитета, чем ранее циркулировавшие варианты. Также он может увеличить уровень смертности на 62–82% среди пожилых людей.
Результаты исследования доступны на сайте препринтов medRxiv.
Штамм SARS-CoV-2, классифицированный в США и ВОЗ как "йота" или B.1.526, еще не был должным образом охарактеризован. Для его изучения авторы собрали данные в Нью-Йорке, где он и появился.
Было установлено, что скорость передачи инфекции в районе, где изначально обнаружили "йоту", была выше, чем в других районах Нью-Йорка, и затем увеличивалась в течение нескольких недель. Его передаваемость примерно на 15-25% выше, чем у ранее циркулировавших вариантов. Причем он ускользнул от иммунитета у примерно 10% инфицированных людей.
Кроме того, B.1.526 существенно увеличил уровень смертности у пожилых людей (по сравнению с базовым, установленным для ранее существовавших вариантов):
на 46% среди людей 45-64 лет; на 82% среди людей 65-74 лет; на 62% среди лиц старше 75 лет.
Отсюда можно сделать два простых вывода: 1. Вакцины на основе S-белка из референсного варианта вируса (Спутник V и КовиВак) должны защищать от вариантов Альфа и Дельта, хотя и с меньшей эффективностью. 2. Естественный иммунитет у переболевших вариантом Альфа будет защищать от заражения вариантом Дельта намного хуже вакцинации.
_hunter написав:2. Естественный иммунитет у переболевших вариантом Альфа будет защищать от заражения вариантом Дельта намного хуже вакцинации.
Така примітивненька маніпуляція..... Якщо людина перехворіла АЛЬФА то від зараження ДЕЛЬТА.... 1 Так вакцинація не захищає від зараження 2 Вакцинація дозволяє легше перенести захворювання 3 Тоді логічно поставити наступне запитання А ті хто перехворів АЛЬФА у випадку зараження ДЕЛЬТА будуть легше чи гірше переносити хворобу в порівнянні з отримавшими вакцинацію?
А відповіді на це запитання,так скромненько ніхто не пише.... Адже ковідістерики , головною перевагою вакцинації заявляли легше протікання хвороби.
Ай-я-яй....Пора заборонити займатись сексом і колоти інєкції на пару років,адже
У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини померли від СНІДу. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦГЗ в Facebook. Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2021 року: гетеросексуальний — 845; - підвид сексу гомосексуальний — 46; - підвид сексу парентеральний — 525; - спосіб введення ліків(укол) вертикальний — 146; невідомий — 2. Джерело: https://censor.net/ua/n3282292
1 Захворіло в 2 рази більше ніж від ковіду 2Померло в 10 разів більше ніж від ковіду...
Куди дивляться ковідістерики? - тут таке велике поле для локдаунів/карантинів....
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 12 сер, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Пока вакцинация не даёт результата, появляются все новые штамы вируса COVID-19. Ученые из США обнаружили новый штамм коронавируса Йота, или B.1.526. Он может повысить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей.
Исследование опубликовали на медицинском портале medrxiv.org. Отмечается, что этот вариант COVID-19 имеет значительно более высокую трансмиссивность и потенциал иммунного ускользания, чем ранее циркулировавшие варианты.
Лабораторные исследования показали, что этот вариант умеренно устойчив к нейтрализации терапевтическими моноклональными антителами и антителами, индуцированными вакциной или инфекцией.
Скорость передачи варианта B.1.526 на 15-25% выше, чем у ранее распространенных штаммов. Более того, данные показали, что этот вариант может вызывать прорывные инфекции у 0-10% населения.
Штамм Йота увеличивает смертность от инфекции на 46, 82 и 62% у лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет соответственно.
Впервые штамм Йота обнаружили у жителя Нью-Йорка в ноябре 2020 года. Позже этот вариант зафиксировали во всех 52 штатах США, а также в 27 странах мира.
Штаммов коронавируса существует тысячи. Но "значимыми" из всех них на данный момент признаны шесть: Кластер 5, Альфа, Бета, Гамма, Линия B.1.525 и Дельта. Четыре из этих штаммов Всемирная организация здравоохранения признала "вызывающими озабоченность".