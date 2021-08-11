Почему патриоты и западные партнеры в каввчках? С этого места поподробнее, или абы шо шляпнуть?Вкладчик1234 написав:В Ровенской области массово распространяется штамм коронавируса "Дельта". У 80% больных COVID-19 подтверждена именно эта мутация.
Об этом заявил главный санитарный врач области Роман Сафонов.
По его словам, только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%. Штамм крайне быстро распространяется.
"Новый штамм коронавируса "Дельта", который сейчас доминирует в Ровенской области – очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом", - утверждает Сафонов.
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