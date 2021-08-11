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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Binimovich
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:10
Faceless написав: budivelnik написав:
3 Що таке вертикальний - я не знаю
Думаю, це інфікування дитини при народженні
Да, почти так и есть. Это передача инфекции от матери к плоду в процессе внутриутробного развития, а также при прохождении по родовым путям.
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alter
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Чет 12 сер, 2021 12:42
Vic
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