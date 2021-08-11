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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3489349034913492

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
В Ровенской области массово распространяется штамм коронавируса "Дельта". У 80% больных COVID-19 подтверждена именно эта мутация.

Об этом заявил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

По его словам, только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%. Штамм крайне быстро распространяется.

"Новый штамм коронавируса "Дельта", который сейчас доминирует в Ровенской области – очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом", - утверждает Сафонов.

"Патриоты" привезли подарочки от "западных партнёров"
Почему патриоты и западные партнеры в каввчках? С этого места поподробнее, или абы шо шляпнуть?
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Faceless написав:
  budivelnik написав:3 Що таке вертикальний - я не знаю

Думаю, це інфікування дитини при народженні
Да, почти так и есть. Это передача инфекции от матери к плоду в процессе внутриутробного развития, а также при прохождении по родовым путям.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:35

  _hunter написав:
  yama написав:ну так Жолобак Надежда https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ ... 0000016836
уже объяснила давно , больше привитых - больше новых штамов , вирус тоже хочет жить и вынужден приспосабливаться .

А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?

я не буду вам пересказывать все видео. Там много я не испорченный телефон :) смотрите оригинал.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:38

  stargazer написав:
  _hunter написав:
  yama написав:ну так Жолобак Надежда https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ ... 0000016836
уже объяснила давно , больше привитых - больше новых штамов , вирус тоже хочет жить и вынужден приспосабливаться .

А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?

так Над-юша взагалі виступила з сміливою заявою, що чума викликається вірусом.Вірусолох.Я кидав лінк на детальний розбір її маячні. Недавно.

не было такого ! я слушал . точный тайминг или название видео.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:44

  yama написав:
  _hunter написав:
  yama написав:ну так Жолобак Надежда https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ ... 0000016836
уже объяснила давно , больше привитых - больше новых штамов , вирус тоже хочет жить и вынужден приспосабливаться .

А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?

я не буду вам пересказывать все видео. Там много я не испорченный телефон :) смотрите оригинал.

Все не нужно -- просто ответа на вопрос будет достаточно.
А то этот постулат (больше привитых - больше новых штамов) уже раза три тут копипастился -- хоть бери да проси модератора удалять как "антинаучное"...
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