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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:10
Faceless написав: budivelnik написав:
3 Що таке вертикальний - я не знаю
Думаю, це інфікування дитини при народженні
Да, почти так и есть. Это передача инфекции от матери к плоду в процессе внутриутробного развития, а также при прохождении по родовым путям.
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alter
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:35
_hunter написав:
А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?
я не буду вам пересказывать все видео. Там много я не испорченный телефон
смотрите оригинал.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:38
stargazer написав: _hunter написав:
А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?
так Над-юша взагалі виступила з сміливою заявою, що чума викликається вірусом.Вірусолох.Я кидав лінк на детальний розбір її маячні. Недавно.
не было такого ! я слушал . точный тайминг или название видео.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:44
yama написав:
я не буду вам пересказывать все видео
_hunter написав:
А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?
. Там много я не испорченный телефон
смотрите оригинал.
Все не нужно -- просто ответа на вопрос будет достаточно.
А то этот постулат (больше привитых - больше новых штамов) уже раза три тут копипастился -- хоть бери да проси модератора удалять как "антинаучное"...
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