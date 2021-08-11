А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?
я не буду вам пересказывать все видео. Там много я не испорченный телефон смотрите оригинал.
Все не нужно -- просто ответа на вопрос будет достаточно. А то этот постулат (больше привитых - больше новых штамов) уже раза три тут копипастился -- хоть бери да проси модератора удалять как "антинаучное"...
Грузия вводит жесткие карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19 - будет остановлен общественный транспорт и отменены все массовые мероприятия. Только за последние сутки в Грузии выявлено 5128 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом (более половины из них - в Тбилиси), сообщает "Рустави-2".
Дополнительные ограничения вводятся с субботы, 14 августа, и будут действовать три недели - до 4 сентября. В частности, полностью останавливается городской транспорт. Это ограничение не распространяется на междугородние маршруты.
Также на три недели прекращается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований. Закрываются и детские развлекательные центры.
Бары и рестораны сократят свою работу на час и будут закрываться в 23:00.
Госучреждениям и частным предприятиям рекомендовано максимально переводить сотрудников на удаленную работу.