Грузия вводит жесткие карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19 - будет остановлен общественный транспорт и отменены все массовые мероприятия. Только за последние сутки в Грузии выявлено 5128 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом (более половины из них - в Тбилиси), сообщает "Рустави-2".



Дополнительные ограничения вводятся с субботы, 14 августа, и будут действовать три недели - до 4 сентября. В частности, полностью останавливается городской транспорт. Это ограничение не распространяется на междугородние маршруты.



Также на три недели прекращается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований. Закрываются и детские развлекательные центры.



Бары и рестораны сократят свою работу на час и будут закрываться в 23:00.



Госучреждениям и частным предприятиям рекомендовано максимально переводить сотрудников на удаленную работу.