А под переболевших вирус не вынужден приспосабливаться? -- а их где-то в два раза больше, чем вакцинированных.. Это она как-то объясняла или про такую мелочь забыла?
я не буду вам пересказывать все видео. Там много я не испорченный телефон смотрите оригинал.
Все не нужно -- просто ответа на вопрос будет достаточно. А то этот постулат (больше привитых - больше новых штамов) уже раза три тут копипастился -- хоть бери да проси модератора удалять как "антинаучное"...
Грузия вводит жесткие карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19 - будет остановлен общественный транспорт и отменены все массовые мероприятия. Только за последние сутки в Грузии выявлено 5128 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом (более половины из них - в Тбилиси), сообщает "Рустави-2".
Дополнительные ограничения вводятся с субботы, 14 августа, и будут действовать три недели - до 4 сентября. В частности, полностью останавливается городской транспорт. Это ограничение не распространяется на междугородние маршруты.
Также на три недели прекращается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований. Закрываются и детские развлекательные центры.
Бары и рестораны сократят свою работу на час и будут закрываться в 23:00.
Госучреждениям и частным предприятиям рекомендовано максимально переводить сотрудников на удаленную работу.
По данным минздрава Израиля на 12 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5827742 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5406232 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 716518 человек привиты третьей дозой (8% населения страны, 11% взрослого населения, 60% граждан старше 60 лет).
Утром в четверг, 12 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса: +6680 за сутки, +13 заболевших COVID-19 умерли - указана разница между показателями утренних отчетов за 12 и 11 августа. За последние сутки проведены 139043 тестов. В 4,62% случаев выявлялся коронавирус. 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 14% – старше 60 лет. При этом 80% тяжелобольных старше 60 лет. https://www.newsru.co.il/health/12aug20 ... l_106.html