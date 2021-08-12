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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:47
yama написав: Ой+ написав:
І працюючій чи просто активній людині нікуди буде діватись.
куплю хатинку в селі , в місцеве сільпо пустять без довідки. Все до того йде що прийдеться від вас зомбі кудись тікати .
в сильпе ще й намордника не тре,та й на ✏️ борги запишут))
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:23
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