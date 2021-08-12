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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3490349134923493

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:47

  yama написав:
  Ой+ написав:І працюючій чи просто активній людині нікуди буде діватись.
куплю хатинку в селі , в місцеве сільпо пустять без довідки. Все до того йде що прийдеться від вас зомбі кудись тікати .
в сильпе ще й намордника не тре,та й на ✏️ борги запишут))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:23

"Борьба с коронавирусом" в Харькове в трамвае маршрута № 5:
https://novyny.live/ru/kharkov/kak-mne- ... -8890.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 06:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:По данным минздрава Израиля на 12 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5827742 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5406232 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 716518 человек привиты третьей дозой (8% населения страны, 11% взрослого населения, 60% граждан старше 60 лет).

Утром в четверг, 12 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса: +6680 за сутки, +13 заболевших COVID-19 умерли - указана разница между показателями утренних отчетов за 12 и 11 августа.
За последние сутки проведены 139043 тестов. В 4,62% случаев выявлялся коронавирус.
39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 14% – старше 60 лет. При этом 80% тяжелобольных старше 60 лет.
https://www.newsru.co.il/health/12aug20 ... l_106.html
Истребин в фб имеет, что сказать по этому поводу:

Израиль взвесив все "за" и "против" 31 июля начал вакцинировать третьей дозой людей старше 60 лет. За 2 недели старшая возрастная группа уже наполовину вакцинирована третьей дозой. В день делают по 100 тыс уколов. Привет нашему МОЗу.

В больницах на сегодня 445 пациентов ( в январе на пике было 1200 ) - 37% от пика.

Соотношение в зависимости от вакцинационного статуса.
если привести кол-во заболевших в больнице к 100 тыс. полностью привитых или 100 тыс.непривитых, то получится 105 не вакцинированных на 100 тыс.не вакцинированных и 19 полностью вакцинированных на 100 тыс. полностью вакцинированных.


Шах и мат, как говорится, антипрививочникам.

Не болейте.
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