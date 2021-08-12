в сильпе ще й намордника не тре,та й на ✏️ борги запишут))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:47
Додано: Чет 12 сер, 2021 22:23
"Борьба с коронавирусом" в Харькове в трамвае маршрута № 5:
Додано: П'ят 13 сер, 2021 06:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Истребин в фб имеет, что сказать по этому поводу:
Израиль взвесив все "за" и "против" 31 июля начал вакцинировать третьей дозой людей старше 60 лет. За 2 недели старшая возрастная группа уже наполовину вакцинирована третьей дозой. В день делают по 100 тыс уколов. Привет нашему МОЗу.
В больницах на сегодня 445 пациентов ( в январе на пике было 1200 ) - 37% от пика.
Соотношение в зависимости от вакцинационного статуса.
если привести кол-во заболевших в больнице к 100 тыс. полностью привитых или 100 тыс.непривитых, то получится 105 не вакцинированных на 100 тыс.не вакцинированных и 19 полностью вакцинированных на 100 тыс. полностью вакцинированных.
Шах и мат, как говорится, антипрививочникам.
Не болейте.
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