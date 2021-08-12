В США уже платят по $100 вакцинировавшимся, подростки получают AirPods и могут выиграть стипендию в размере $25 000

Предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%

Президент США Джо Байден недавно заявил, что американцы, которые будут вакционироваться, получат по 100 долларов. Он также добавил, что это привело к увеличению числа вакцинаций.



Я бы вернулся и сделал три прививки, — пошутил Джо Байден. — Но если отбросить шутки, то предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%.

Джо Байден



Кроме того, мэрия Вашингтона, округ Колумбия, объявила о новой программе поощрений, ориентированной на подростков. Любой человек в возрасте от 12 до 17 лет может получить в подарок наушники AirPods в обмен на первую вакцинацию. Единственным условием, помимо возраста, является то, что подросток должны привести с собой родителя или опекуна. Также программа открыта для студентов в возрасте от 18 до 21 года, которые имеют диплом об окончании средней школы.



Для тех, у кого есть наушники, местные власти предлагают вместо них получить подарочную карту на 51 доллар. Кроме того, все участники программы вакцинации могут выиграть стипендию в размере 25 000 долларов.