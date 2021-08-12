fler написав:По данным минздрава Израиля на 12 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5827742 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5406232 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 716518 человек привиты третьей дозой (8% населения страны, 11% взрослого населения, 60% граждан старше 60 лет).
Утром в четверг, 12 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса: +6680 за сутки, +13 заболевших COVID-19 умерли - указана разница между показателями утренних отчетов за 12 и 11 августа. За последние сутки проведены 139043 тестов. В 4,62% случаев выявлялся коронавирус. 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 14% – старше 60 лет. При этом 80% тяжелобольных старше 60 лет. https://www.newsru.co.il/health/12aug20 ... l_106.html
Истребин в фб имеет, что сказать по этому поводу:
Израиль взвесив все "за" и "против" 31 июля начал вакцинировать третьей дозой людей старше 60 лет. За 2 недели старшая возрастная группа уже наполовину вакцинирована третьей дозой. В день делают по 100 тыс уколов. Привет нашему МОЗу.
В больницах на сегодня 445 пациентов ( в январе на пике было 1200 ) - 37% от пика.
Соотношение в зависимости от вакцинационного статуса. если привести кол-во заболевших в больнице к 100 тыс. полностью привитых или 100 тыс.непривитых, то получится 105 не вакцинированных на 100 тыс.не вакцинированных и 19 полностью вакцинированных на 100 тыс. полностью вакцинированных.
В США уже платят по $100 вакцинировавшимся, подростки получают AirPods и могут выиграть стипендию в размере $25 000 Предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25% Президент США Джо Байден недавно заявил, что американцы, которые будут вакционироваться, получат по 100 долларов. Он также добавил, что это привело к увеличению числа вакцинаций.
Я бы вернулся и сделал три прививки, — пошутил Джо Байден. — Но если отбросить шутки, то предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%. Джо Байден
Кроме того, мэрия Вашингтона, округ Колумбия, объявила о новой программе поощрений, ориентированной на подростков. Любой человек в возрасте от 12 до 17 лет может получить в подарок наушники AirPods в обмен на первую вакцинацию. Единственным условием, помимо возраста, является то, что подросток должны привести с собой родителя или опекуна. Также программа открыта для студентов в возрасте от 18 до 21 года, которые имеют диплом об окончании средней школы.
Для тех, у кого есть наушники, местные власти предлагают вместо них получить подарочную карту на 51 доллар. Кроме того, все участники программы вакцинации могут выиграть стипендию в размере 25 000 долларов.