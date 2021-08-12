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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3490349134923493

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:47

  yama написав:
  Ой+ написав:І працюючій чи просто активній людині нікуди буде діватись.
куплю хатинку в селі , в місцеве сільпо пустять без довідки. Все до того йде що прийдеться від вас зомбі кудись тікати .
в сильпе ще й намордника не тре,та й на ✏️ борги запишут))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:23

"Борьба с коронавирусом" в Харькове в трамвае маршрута № 5:
https://novyny.live/ru/kharkov/kak-mne- ... -8890.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 06:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:По данным минздрава Израиля на 12 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5827742 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5406232 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 716518 человек привиты третьей дозой (8% населения страны, 11% взрослого населения, 60% граждан старше 60 лет).

Утром в четверг, 12 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса: +6680 за сутки, +13 заболевших COVID-19 умерли - указана разница между показателями утренних отчетов за 12 и 11 августа.
За последние сутки проведены 139043 тестов. В 4,62% случаев выявлялся коронавирус.
39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 14% – старше 60 лет. При этом 80% тяжелобольных старше 60 лет.
https://www.newsru.co.il/health/12aug20 ... l_106.html
Истребин в фб имеет, что сказать по этому поводу:

Израиль взвесив все "за" и "против" 31 июля начал вакцинировать третьей дозой людей старше 60 лет. За 2 недели старшая возрастная группа уже наполовину вакцинирована третьей дозой. В день делают по 100 тыс уколов. Привет нашему МОЗу.

В больницах на сегодня 445 пациентов ( в январе на пике было 1200 ) - 37% от пика.

Соотношение в зависимости от вакцинационного статуса.
если привести кол-во заболевших в больнице к 100 тыс. полностью привитых или 100 тыс.непривитых, то получится 105 не вакцинированных на 100 тыс.не вакцинированных и 19 полностью вакцинированных на 100 тыс. полностью вакцинированных.


Шах и мат, как говорится, антипрививочникам.

Не болейте.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:04

В США уже платят по $100 вакцинировавшимся, подростки получают AirPods и могут выиграть стипендию в размере $25 000
Предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%
Президент США Джо Байден недавно заявил, что американцы, которые будут вакционироваться, получат по 100 долларов. Он также добавил, что это привело к увеличению числа вакцинаций.

Я бы вернулся и сделал три прививки, — пошутил Джо Байден. — Но если отбросить шутки, то предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%.
Джо Байден

Кроме того, мэрия Вашингтона, округ Колумбия, объявила о новой программе поощрений, ориентированной на подростков. Любой человек в возрасте от 12 до 17 лет может получить в подарок наушники AirPods в обмен на первую вакцинацию. Единственным условием, помимо возраста, является то, что подросток должны привести с собой родителя или опекуна. Также программа открыта для студентов в возрасте от 18 до 21 года, которые имеют диплом об окончании средней школы.

Для тех, у кого есть наушники, местные власти предлагают вместо них получить подарочную карту на 51 доллар. Кроме того, все участники программы вакцинации могут выиграть стипендию в размере 25 000 долларов.

https://www.ixbt.com/news/2021/08/13/100-airpods-25-000.html
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:18

  Вкладчик1234 написав:В США уже платят по $100 вакцинировавшимся,
у нас хотя бы пенсионерам по 100 грн дали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:10

  fler написав: Утром в четверг, 12 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса: +6680 за сутки, +13 заболевших COVID-19 умерли - указана разница между показателями утренних отчетов за 12 и 11 августа.
За последние сутки проведены 139043 тестов. В 4,62% случаев выявлялся коронавирус.

Этого я, честно говоря, не понимаю. Там что: вскочил прыщик - и бегом делать тест на ковид?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:12

  Starikan написав:
  fler написав: Утром в четверг, 12 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса: +6680 за сутки, +13 заболевших COVID-19 умерли - указана разница между показателями утренних отчетов за 12 и 11 августа.
За последние сутки проведены 139043 тестов. В 4,62% случаев выявлялся коронавирус.

Этого я, честно говоря, не понимаю. Там что: вскочил прыщик - и бегом делать тест на ковид?

А что, реальная заболеваемость, а соответственно распределение "бессимптомных" и остальных уже никому не интересна? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:28

- В Москве отменено требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников
- Отменили требование о регулярных тестах на коронавирус и измерении температуры у работников
- Отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны

Ограничения на посещение театров, концертов и кино пока остаются в силе.


Что-то и "партнёры" и "агрессоры" совсем забили на разгон "чувства тревоги". Сдувается хайп короно-истерии?
Что там Индия? Давно нет новостей, может вымерли?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:32

Так чувство тревоги не вызовешь...

В Украине «Йоты» нет. Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин. По его словам, новый штамм короновируса, который впервые возник в США, в нашей стране пока не обнаружили.

«На штамм «Йота» ещё не существует тест-систем, его можно обнаружить только путем секвенирования. Для выявления штамма вируса мы отправляем образцы, отобранные с территории страны, в референс-лаборатории в ЕС. Согласно результатам тестирования, «Йоту» ещё не зафиксировали на территории Украины», — сказал он.

Также Кузин добавил, что этот штамм «не такой уж и новый» и его зарегистрировали почти 27 – 28 стран мира, однако в Украину «Йоте» попасть не удалось.
Вкладчик1234
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Чет 12 сер, 2021 12:42
Vic

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