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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:30
budivelnik написав:
.......
У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини померли від СНІДу.
......
1 Захворіло в 2 рази
більше ніж від ковіду
2Померло в 10 разів
більше ніж від ковіду...
....
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:32
ГРИПП
Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеют 5-10% населения планеты (около одного миллиарда человек). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.
корона
Весь мир
Все случаи заболевания
205 млн
Летальные исходы
4,33 млн
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:38
"Юристы" плохо переносят жару?
Какая связь хамства кондуктора с коронавирусом?
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ЛАД
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2
2
5
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:53
Xenon написав:
ГРИПП
Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеют 5-10% населения планеты (около одного миллиарда человек). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.
корона
Весь мир
Все случаи заболевания
205 млн
Летальные исходы
4,33 млн
Те, кто умерли ( 4,33 млн ) от ковида, им все равно жить оставалось не долго, буквально считанные месяцы или годы. Туда им и дорога
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Binimovich
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:01
Вкладчик1234 написав:
В США уже платят по $100 вакцинировавшимся, подростки получают AirPods и могут выиграть стипендию в размере $25 000
Предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%
$100 в США это ж 2,5% от з/п ($4,000)
Из-за такой мелочи в очередь?
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