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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3491349234933494

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:30

  budivelnik написав:.......
У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини померли від СНІДу.
......
1 Захворіло в 2 рази більше ніж від ковіду
2Померло в 10 разів більше ніж від ковіду...
....

:?: :?: :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:32

ГРИПП
Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеют 5-10% населения планеты (около одного миллиарда человек). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.

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Летальные исходы
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:38

  Igneus написав:"Борьба с коронавирусом" в Харькове в трамвае маршрута № 5:
https://novyny.live/ru/kharkov/kak-mne- ... -8890.html

"Юристы" плохо переносят жару?
Какая связь хамства кондуктора с коронавирусом? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Xenon написав:
ГРИПП
Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеют 5-10% населения планеты (около одного миллиарда человек). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.

корона

Весь мир
Все случаи заболевания
205 млн

Летальные исходы
4,33 млн
Те, кто умерли ( 4,33 млн ) от ковида, им все равно жить оставалось не долго, буквально считанные месяцы или годы. Туда им и дорога
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:01

  Вкладчик1234 написав:
В США уже платят по $100 вакцинировавшимся, подростки получают AirPods и могут выиграть стипендию в размере $25 000
Предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%


$100 в США это ж 2,5% от з/п ($4,000)
Из-за такой мелочи в очередь? :-)
justit
 
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