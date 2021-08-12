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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3491349234933494

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:30

  budivelnik написав:.......
У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини померли від СНІДу.
......
1 Захворіло в 2 рази більше ніж від ковіду
2Померло в 10 разів більше ніж від ковіду...
....

:?: :?: :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:32

ГРИПП
Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеют 5-10% населения планеты (около одного миллиарда человек). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.

корона

Весь мир
Все случаи заболевания
205 млн

Летальные исходы
4,33 млн
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:38

  Igneus написав:"Борьба с коронавирусом" в Харькове в трамвае маршрута № 5:
https://novyny.live/ru/kharkov/kak-mne- ... -8890.html

"Юристы" плохо переносят жару?
Какая связь хамства кондуктора с коронавирусом? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Xenon написав:
ГРИПП
Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеют 5-10% населения планеты (около одного миллиарда человек). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.

корона

Весь мир
Все случаи заболевания
205 млн

Летальные исходы
4,33 млн
Те, кто умерли ( 4,33 млн ) от ковида, им все равно жить оставалось не долго, буквально считанные месяцы или годы. Туда им и дорога
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:01

  Вкладчик1234 написав:
В США уже платят по $100 вакцинировавшимся, подростки получают AirPods и могут выиграть стипендию в размере $25 000
Предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%


$100 в США это ж 2,5% от з/п ($4,000)
Из-за такой мелочи в очередь? :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:15

fler
Вот сегодняшние данные:
В Израиле за сутки зарегистрированы 6083 новых заразившихся COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения. Это самый высокий показатель положительных результатов тестов на коронавирус с марта.

Всего проверку прошли 122 934 человека, показатель положительной реакции вырос до 5,02%.


Число тяжелобольных с диагнозом "ковид" по всей стране подскочило до 462, из них 96 госпитализированных находятся в критическом состоянии, а к системам искусственной вентиляции легких подключены 75 человек.
....
Всего с начала августа опаснейшая болезнь унесла жизни 133 израильтян, а с начала пандемии — 6611.

https://www.9tv.co.il/item/33033
У нас за август 266 умерших (см. по графику на https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/). Т.е. в расчете на количество населения всего вдвое меньше (не буду цепляться к неизвестному количеству населения Украины).
Но при этом Израиль бьёт тревогу и начал вакцинацию стариков третьей дозой, а мы считаем, что у нас ситуация спокойная, ковида практически нет и вакцинироваться или хотя бы надевать маску в супермаркете/транспорте не обязательно.
Количество инфицированных сравнивать не буду - о нашем тестировании уже писал.

P.s. Сегодня "В "Клалит", "Маккаби" и "Меухедет" начинают прививать третьей дозой 50-летних и старше" (https://www.9tv.co.il/item/33025).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:57

  justit написав:
  Вкладчик1234 написав:
В США уже платят по $100 вакцинировавшимся, подростки получают AirPods и могут выиграть стипендию в размере $25 000
Предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%


$100 в США это ж 2,5% от з/п ($4,000)
Из-за такой мелочи в очередь? :-)

Ну чего очередь? Было 100 чел, стало 125 - ріст на 25% :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:18

Немножко перемоги для "свидетелей ковида":
Стало известно, что Польша продаст Украине вакцины с истекающим сроком годности. Об этом заявил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

«Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 миллиона. Это будет продажа вакцины производства AstraZeneca», — сказал он.

Не прошло и года. Перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины на бесприбыльной основе ЕС разрешил Польше ещё в феврале. Тогда как раз была волна опасений из-за побочных эффектов AstraZeneca, многие страны временно приостанавливали вакцинацию этим препаратом. Поляки отказались колоть его лицам старше 60 лет ввиду недостатка данных об эффективности, но до Украины обещанная партия до сих пор не дошла. Испытывают терпением стратегические союзники.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:21

«Страна» провела эксперимент и купила на подпольном рынке паспорт вакцинации европейского образца, который нам обошёлся в 1500 тысячи евро.

Он уже внесён в «Дию». То есть, легализован в Украине.

Кроме того, существуют и более доступные способы купить «корочку» в Украине. Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.

Так что если в Украине собираются по примеру некоторых стран ЕС вводить жёсткие ограничения для вакцинированных, то нужно быть готовым к волне коррупции на поддельных сертификатах.

И об этом проблеме следует задуматься заранее.

Подробнее читайте в статье журналистов «Страны» Светланы Крюковой и Влада Бовтрука.
Зображення
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