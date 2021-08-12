ГРИПП Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеют 5-10% населения планеты (около одного миллиарда человек). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.
ГРИПП Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеют 5-10% населения планеты (около одного миллиарда человек). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.
корона
Весь мир Все случаи заболевания 205 млн
Летальные исходы 4,33 млн
Те, кто умерли ( 4,33 млн ) от ковида, им все равно жить оставалось не долго, буквально считанные месяцы или годы. Туда им и дорога
В США уже платят по $100 вакцинировавшимся, подростки получают AirPods и могут выиграть стипендию в размере $25 000 Предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%
$100 в США это ж 2,5% от з/п ($4,000) Из-за такой мелочи в очередь?
В Израиле за сутки зарегистрированы 6083 новых заразившихся COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения. Это самый высокий показатель положительных результатов тестов на коронавирус с марта.
Всего проверку прошли 122 934 человека, показатель положительной реакции вырос до 5,02%.
Число тяжелобольных с диагнозом "ковид" по всей стране подскочило до 462, из них 96 госпитализированных находятся в критическом состоянии, а к системам искусственной вентиляции легких подключены 75 человек. .... Всего с начала августа опаснейшая болезнь унесла жизни 133 израильтян, а с начала пандемии — 6611.
https://www.9tv.co.il/item/33033 У нас за август 266 умерших (см. по графику на https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/). Т.е. в расчете на количество населения всего вдвое меньше (не буду цепляться к неизвестному количеству населения Украины). Но при этом Израиль бьёт тревогу и начал вакцинацию стариков третьей дозой, а мы считаем, что у нас ситуация спокойная, ковида практически нет и вакцинироваться или хотя бы надевать маску в супермаркете/транспорте не обязательно. Количество инфицированных сравнивать не буду - о нашем тестировании уже писал.
В США уже платят по $100 вакцинировавшимся, подростки получают AirPods и могут выиграть стипендию в размере $25 000 Предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%
$100 в США это ж 2,5% от з/п ($4,000) Из-за такой мелочи в очередь?
Ну чего очередь? Было 100 чел, стало 125 - ріст на 25%
Стало известно, что Польша продаст Украине вакцины с истекающим сроком годности. Об этом заявил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.
«Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 миллиона. Это будет продажа вакцины производства AstraZeneca», — сказал он.
Не прошло и года. Перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины на бесприбыльной основе ЕС разрешил Польше ещё в феврале. Тогда как раз была волна опасений из-за побочных эффектов AstraZeneca, многие страны временно приостанавливали вакцинацию этим препаратом. Поляки отказались колоть его лицам старше 60 лет ввиду недостатка данных об эффективности, но до Украины обещанная партия до сих пор не дошла. Испытывают терпением стратегические союзники.
«Страна» провела эксперимент и купила на подпольном рынке паспорт вакцинации европейского образца, который нам обошёлся в 1500 тысячи евро.
Он уже внесён в «Дию». То есть, легализован в Украине.
Кроме того, существуют и более доступные способы купить «корочку» в Украине. Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.
Так что если в Украине собираются по примеру некоторых стран ЕС вводить жёсткие ограничения для вакцинированных, то нужно быть готовым к волне коррупции на поддельных сертификатах.
И об этом проблеме следует задуматься заранее.
Подробнее читайте в статье журналистов «Страны» Светланы Крюковой и Влада Бовтрука.