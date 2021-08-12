Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:15

В Израиле за сутки зарегистрированы 6083 новых заразившихся COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения. Это самый высокий показатель положительных результатов тестов на коронавирус с марта.



Всего проверку прошли 122 934 человека, показатель положительной реакции вырос до 5,02%.





Число тяжелобольных с диагнозом "ковид" по всей стране подскочило до 462, из них 96 госпитализированных находятся в критическом состоянии, а к системам искусственной вентиляции легких подключены 75 человек.

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Всего с начала августа опаснейшая болезнь унесла жизни 133 израильтян , а с начала пандемии — 6611.

50-летних

Вот сегодняшние данные:У нас за август 266 умерших (см. по графику на). Т.е. в расчете на количество населения всего вдвое меньше (не буду цепляться к неизвестному количеству населения Украины).Но при этом Израиль бьёт тревогу и начал вакцинацию стариков третьей дозой, а мы считаем, что у нас ситуация спокойная, ковида практически нет и вакцинироваться или хотя бы надевать маску в супермаркете/транспорте не обязательно.Количество инфицированных сравнивать не буду - о нашем тестировании уже писал.P.s. Сегодня "В "Клалит", "Маккаби" и "Меухедет" начинают прививать третьей дозойи старше" ().