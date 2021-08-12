Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:12
Вкладчик1234 написав:
«Страна» провела эксперимент и купила на подпольном рынке паспорт вакцинации европейского образца, который нам обошёлся в 1500 тысячи евро.
Он уже внесён в «Дию». То есть, легализован в Украине. Кроме того, существуют и более доступные способы купить «корочку» в Украине. Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро. Так что если в Украине собираются по примеру некоторых стран ЕС вводить жёсткие ограничения для вакцинированных, то нужно быть готовым к волне коррупции на поддельных сертификатах. И об этом проблеме следует задуматься заранее. Подробнее читайте в статье журналистов «Страны» Светланы Крюковой и Влада Бовтрука.
У нас скопіюють з ращістів... Є сертифікат і захворів на ковід = давай у в"язницю, братан, треба БАМ* будувати ))))
* підставте, що треба нам будувати.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:13
Biden’s FDA Authorizes Covid Booster Shots for Millions of Americans
Подопітніє криси, і безкоштовні )))
change_pm
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:22
change_pm написав: Biden’s FDA Authorizes Covid Booster Shots for Millions of Americans
Подопітніє криси, і безкоштовні )))
Записываемся на бустеризацию (бустерирование?) в Дие!
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:26
Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.
вариант за 700 евро не рассматриваем, для пересичного слишком дорого, а вот ценник в 150, подстегнет многих желающих покататься на лоукосте по европам пойти и привиться бесплатно
st512
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:50
ЛАД написав: Ромасик написав:
....
Но все же, критику какой-то позиции можно получить только от противника этой позиции. Как ту критику переваривать - то уже другое дело.
Не так.
Качественную критику можно получить только от добросовестного и трезвомыслящего человека.
может, но существование такого человека звучит утопически
Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52
Xenon написав:
"вЫ всьо врети - это обычный ГРИПП! "
В России второй день подряд фиксируют рекордное число летальных случаев от коронавируса. Согласно данным оперштаба в пятницу, 13 августа, за минувшие сутки умерли 815 человек против 808 днем ранее.
А вообще это даже неплохо
Может ватники хоть так вымрут
Xenon
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52
change_pm написав:
У нас скопіюють з ращістів... Є сертифікат і захворів на ковід = давай у в"язницю, братан, треба БАМ* будувати ))))
разве вакцинация исключает заболевание?
Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:56
st512 написав:
Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.
вариант за 700 евро не рассматриваем, для пересичного слишком дорого, а вот ценник в 150, подстегнет многих желающих покататься на лоукосте по европам пойти и привиться бесплатно
какие-то ценники у вас космические. Сколько справка в бассейн стоит?
И по какой цене ВООЗ продает эти бланки дистрибюторам?
Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:58
Ромасик написав: change_pm написав:
У нас скопіюють з ращістів... Є сертифікат і захворів на ковід = давай у в"язницю, братан, треба БАМ* будувати ))))
разве вакцинация исключает заболевание?
Вакцінація скрєпною вакциною так!
То ж у рашистів, в них все сам краше
change_pm
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:07
change_pm написав: Ромасик написав: change_pm написав:
У нас скопіюють з ращістів... Є сертифікат і захворів на ковід = давай у в"язницю, братан, треба БАМ* будувати ))))
разве вакцинация исключает заболевание?
Вакцінація скрєпною вакциною так!
То ж у рашистів, в них все сам краше
да? А евреев зачем третьей дозой пичкают?
Ромасик
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